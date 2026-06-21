“軽トラ女子”三田悠貴、白タンクトップ姿 “運転”動画に反響
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が20日、自身のインスタグラムを更新。美ボディがあらわになった白のタンクトップ姿での“運転”動画をアップした。
【動画】お見事！三田悠貴、白タンクトップ姿で“運転”
三田は「車校おわって愛車迎えにいってきた」との文言とともに、動画をアップ。ファンからは「運転上手ですね！」「姿勢が素晴らしい！」「最高です！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【動画】お見事！三田悠貴、白タンクトップ姿で“運転”
三田は「車校おわって愛車迎えにいってきた」との文言とともに、動画をアップ。ファンからは「運転上手ですね！」「姿勢が素晴らしい！」「最高です！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。