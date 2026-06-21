＜速報＞国内女子ツアーの最終日は雷雲の接近で30分のスタート遅延 午前7時30分開始予定
＜ニチレイレディス 最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞雷雲接近のため、最終ラウンドのスタートが30分遅れることが発表された。当初、アウトが午前7時、インが午前7時5分を予定していた第1組の開始は、現時点でアウトが午前7時30分、インが午前7時35分を予定している。
【写真】アゴが近いフェアウェイバンカーからの1打 ドキドキの結末は?
第2ラウンドを終え、初日首位発進のツアー1勝・荒木優奈がトータル11アンダーで単独首位をキープ。1打差2位にルーキーの藤本愛菜、2打差3位に佐藤心結が続いている。 トータル8アンダー・4位タイに木戸愛、サイ・ペイイン（台湾）。トータル7アンダー・6位タイに仲宗根澄香、河本結、政田夢乃、永井花奈、岡山絵里がつけている。 今大会終了後には非シード選手を対象に、出場優先順位を入れ替える第1回リランキングが実施される。昨年実績では、リランキング42位までが中盤戦の全13試合にフル出場できた。このあたりがボーダーラインになる。なお、リランキング50位は9試合、60位は2試合に出場できている。 賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。※初稿のタイトル、本文に誤りがあったため、21日午前7時00分に修正いたしました。大変、申し訳ございませんでした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ニチレイレディス リーダーボード
『リランキング』って何？ ボーダーラインは何位？ “夏の職場争い”が大詰め
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