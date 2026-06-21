◇米男子ゴルフツアー 全米オープン第3日（2026年6月20日 米ニューヨーク州 シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）

60位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は1バーディー、6ボギー、1ダブルボギーの77と崩れて通算11オーバーに後退した。

強風の中でスコアを落とした松山は「風が強かったし、難しかった」と唇をかんだ。

1番で3パットを喫し、その後はチャンスを生かせない我慢の展開となったが、ピンチもしのいでパーを重ねていた。

しかしバンカーから寄せ切れなかった11番パー3でボギーを叩くと、12番パー4はティーショットを右に曲げてダブルボギー。緊張の糸が切れたように13番、14番、15番でも落とした。

16番パー5で2オンに成功して1つ挽回したが、17番パー3ではバンカーからの脱出に失敗してボギーとなった。

松山らしい正確なショットでチャンスをつくる場面もあった。しかし、パットを決めきれず波に乗れなかった。

「（パットが）もうちょっと入ってくれればというのはあるけど、今の自分の状態だと思う。（ショットは）昨日までよりは良くなっているけど、後半崩れてしまった。このコースに対応できていない」とうつむいた。