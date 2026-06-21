【豊臣兄弟！ 第24話】戦が終わると思われたやさき、驚きの事態に
【モデルプレス＝2026/06/21】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第24話が6月21日に放送される。
【写真】「豊臣兄弟！」にサプライズ出演した人気芸人
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
村重（トータス松本）に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得で、村重はついに投降を決意する。信長（小栗旬）への取り次ぎを任された小一郎は、だしに官兵衛への伝言を託す。無駄な血を流さず戦が終わると思われたやさき、驚きの事態が。状況は一変する。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「豊臣兄弟！」にサプライズ出演した人気芸人
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」第24話あらすじ
村重（トータス松本）に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得で、村重はついに投降を決意する。信長（小栗旬）への取り次ぎを任された小一郎は、だしに官兵衛への伝言を託す。無駄な血を流さず戦が終わると思われたやさき、驚きの事態が。状況は一変する。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】