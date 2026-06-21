重い障害があり、普段は遠出や外泊が難しい小学生とその家族が、あるイベントを開きました。支えられる側から支える側へ。多くの人の笑顔を増やそうとする家族の挑戦を追いました。



■筒井真央さん

「よろしくお願いします。机のセッティングをお願いします。」



会場の準備を進めるのは、筒井真央さんです。障害のある子も、ない子も、一緒に楽しんでもらうイベントを初めて主催しました。



やってきたのは、娘・こは音さん（6）です。こは音さんは生後まもなく、染色体に異常がある「13トリソミー」と診断され、重い疾患があります。





通常、ヒトの染色体は2本1対、それが全部で23対ありますが、13番目の染色体が3本あることで様々な疾患が現れるのです。

■真央さん

「ご飯の時間です。夕ご飯。」



1歳までの生存率はわずか10パーセントといわれる中、こは音さんはことし、小学生になりました。



心臓などに先天性の疾患があり、人工呼吸器やたんの吸引など、家族のケアが欠かせません。



このため、家族での遠出や外泊は簡単なことではありません。



それでも、真央さんや3人のお姉さんたち、家族みんなから支えられ、成長してきました。

真央さんの転機となったのが、おととし利用した「子どもホスピス」でした。



「子どもホスピス」は、重い障害がある子どもが医療ケアを受けながら、家族と過ごせる施設です。



家族の代わりに専門スタッフが、こは音さんをサポートします。こは音さんは、特別に用意された動物とふれあうイベントに大喜びでした。



■父・秀和さん

「口開けて笑っている。」



お姉さんたちも、ケーキ作りに挑戦。飾り付けにこだわりました。



■お姉さんたち

「できた。」

「うま！天才。」



こうした、家では得られない体験の数々が、新たな一歩を踏み出すきっかけとなりました。

■真央さん

「子どもたちにも制限がかかっていることが私はつらかったし、日々を過ごす中で、いつどうなるか分からない状況が誰にも当てはまると考えた時、お互いに楽しめる場所を自分も作っていきたいなって。」



今度は、自分が誰かを支えたい。真央さんは新たに団体を立ち上げました。



「Lemon-aid Wish＋（レモネードウィッシュプラス）」。障害児や医療的ケア児の家族の希望につなげたいという思いを込めています。



この日は、イベントに向けた打ち合わせです。子どもの視点も取り入れたいと、娘たちにもメンバーに加わってもらいました。



■参加者

「シール交換といって、既存のシールを、どういう立場であれ交換できるように。」



協力してくれる人たちとともに、どういったイベントにしていくか、内容などの確認を進めていきます。



■真央さん

「私は今回が初めてなので、アイデアやアドバイスをいただきながら。初めてだけど、心強いなと思っています。」



■二女・花香さん

「とてもいいイベントになると思います。」

そして、迎えたイベント当日。



会場には、多くの医療的ケア児や、その家族が訪れました。



音楽に合わせて一緒に体を動かし、障害のあるなしに関係なく、みんなで楽しみます。子どもたちの間で、はやっているシール交換のコーナーも。



担当しているのは地域のクリニックです。参加者に何かあった時でも、医師が対応できる態勢を整えました。

■出展者

「普通に間食でも飲むし、栄養が高く、しっかり飲めるもの。」



こちらは、食事の支援が必要な子どもをサポートするブースです。孤立しがちな医療的ケア児の親にいろいろな情報を届けたいと、参加をお願いしました。



真央さん自身が「あったらいいな」と思うものが詰め込まれた、こだわりのイベントです。



■参加者

「この子や、みんなが楽しめるところはそんなにないから、主催してもらえてありがたいです。」

「仲間はいっぱいいるんだと思って、励みになります。」



初めてのイベントを終えた真央さんは、参加者の表情に安堵しつつ、手応えをつかんでいました。



■母・真央さん

「たくさんの方の笑顔が見られたとか、お友達が楽しんでいる姿が見られて、本当にほっとしたし、楽しんでもらえてよかったなと。いろいろな壁を取っ払って、いろいろなことに挑戦できる場所と機会をいっぱい作っていきたいなと改めて思いました。」



障害による壁のない社会、そして、支える家族の笑顔を増やすため、筒井さん一家の挑戦は続きます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月21日午後5時すぎ放送