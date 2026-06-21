◇W杯北中米大会1次リーグE組 ドイツ2―1コートジボワール（2026年6月20日 トロント）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグE組第2戦は20日（日本時間21日）に行われ、白星発進のドイツ（FIFAランク9位）がコートジボワール（同30位）と2―1と逆転勝ち。途中出場のFWデニツ・ウンダフ（29＝シュツットガルト）が2得点と活躍。開幕2連勝で同組2位以上が確定し、優勝した14年ブラジル大会以来3大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。

初戦でキュラソーを7―1で下し好発進のドイツは第2戦でアフリカの雄と激突。開始直後は優勢の展開だったがハイドレーションブレーク（飲水タイム）後の前半30分、MFケシエ（アルアハリ）に痛い先制点を許した。

前半2度ゴールネットを揺らす場面があったが、いずれもファウルがあったとして得点は認められず。0―1とリードを許したまま前半を終えた。

なかなか1点が遠い展開が続くと、ナーゲルスマン監督は後半15分に3枚替えを決断。FWサネ（ガラタサライ）、MFムシアラ（Bミュンヘン）、MFパブロビッチ（Bミュンヘン）に代えてFWウンダフ（シュツットガルト）、FWレウェリング（シュツットガルト）、MFアミリ（マインツ）と投手するという大胆采配を見せた。

するとこれが的中。同23分、MFアミリの右からの絶妙クロスを中央に走り込んだFWウンダフが左足ダイレクトボレー。代わって入った2人の連係によって起死回生の同点ゴールが決まった。

さらに後半アディショナルタイム、FWウンダフがMFヌメチャ（ドルトムント）からの鋭いパスを右足で絶妙トラップして左足一閃。劇的な逆転勝利で開幕2連勝を飾り、開催国のメキシコ、米国に続き今大会3チーム目の決勝トーナメント進出を決めた。なお、1次リーグ最終戦となる第3戦では25日（日本時間26日）にエクアドルと対戦する。