薄毛治療はどう選ぶ？ 「AGA治療薬」と「植毛」の費用や効果の違い【医師解説】

薄毛に悩み、AGA治療薬を使い続けるか、それとも思い切って植毛を選ぶべきか悩む方は少なくありません。近年、治療法の選択肢が増え、どれが自分に合っているのか迷うことが多いのではないでしょうか。薬が効果的な場合と効きにくい場合、副作用や費用が気になるなど、それぞれにメリット・デメリットがあります。そこで今回は、植毛とAGA治療薬のメリット・デメリットについて、紀尾井町クリニック東京本院院長の中島陽太先生に詳しく解説していただきました。

監修医師：

中島 陽太（紀尾井町クリニック東京本院）

2010年東邦大学医学部を卒業。東邦大学医療センター大森病院で手術加療を中心に研鑽を積み、泌尿器科助教を歴任。2021年より紀尾井町クリニックにて自毛植毛治療に従事。日本泌尿器科学会専門医・指導医。国際毛髪外科学会、日本泌尿器科学会、日本性機能学会、日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会に所属。著作『薄毛の治し方』（現代書林社）。男性ホルモン研究を通じてAGA治療に関心を深め、患者さん一人ひとりに最適な治療法を提案している。

編集部

植毛治療にはどのようなメリットがあるのですか？

中島先生

最大のメリットは、治療薬が効かない方でも効果が期待できる点です。特に生え際やもともと毛がない部位へのアプローチが可能で、自分の望むヘアラインに沿って毛を生やすことができます。また、後頭部などAGAの影響を受けにくい毛根を移植するため、一度定着すればその毛は長期的に維持されることが期待できるところも大きな利点です。

編集部

植毛治療のデメリットや副作用についても教えてください。

中島先生

まず、自由診療のため治療費が高額になる点が挙げられます。数十万円から、規模によっては100万円を超えることもあります。また、外科的手術であるため心理的なハードルを感じる方も少なくありませんし、移植毛を採取した部分には必ず傷痕が残ります。さらに、自毛植毛では後頭部などから採取できる毛根の数には限りがあります。そのため、限られた本数の中でいかに自然に仕上げるかが重要で、医師の技術も問われる治療法です。

編集部

では、AGA治療薬による治療にはどのようなメリットがありますか？

中島先生

治療費が比較的安価で、クリニックによっては月数千円程度から始められる点が魅力です。また、AGA治療薬を扱うクリニックが全国的に増えており、アクセスしやすい環境が整っています。特に頭頂部の薄毛に対しては効果が出やすく、初期段階であれば高い改善効果が期待できることもメリットです。

編集部

AGA治療薬による治療のデメリットを教えてください。

中島先生

治療をやめると効果も失われるため、継続的な使用が必要です。月数千円単位であっても、年単位・十年単位で考えるとランニングコストは大きくなります。また、薬は前頭部の生え際には効果が薄い傾向があり、さらに毛根の機能がなくなって、全く生えなくなってしまった部位には効果がありません。

※この記事はメディカルドックにて＜【薄毛に悩む方へ】「植毛治療」と「AGA治療薬」どちらを受けるべきか医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。