開催：2026.6.21

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 6 - 8 [ブルージェイズ]

MLBの試合が21日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとブルージェイズが対戦した。

カブスの先発投手はコリン・レイ、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。

2回裏、7番 マット・ショー 8球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでカブス得点 CHC 3-0 TOR

6回裏、1番 ピート・クローアームストロング 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 5-0 TOR

7回表、6番 ドールトン・バーショ 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでブルージェイズ得点 CHC 5-3 TOR

8回表、2番 アレハンドロ・カーク 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 CHC 5-4 TOR、3番 ウラジーミル・ゲレロ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 CHC 5-5 TOR、5番 岡本和真 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでブルージェイズ得点 CHC 5-8 TOR

8回裏、2番 ニコ・ホーナー 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 6-8 TOR

試合は6対8でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのジェフ・ホフマンで、ここまで5勝4敗5S。負け投手はカブスのジェーコブ・ウェブで、ここまで1勝2敗2S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、3勝2敗15Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.269。さらに、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、1安打（1HR）、3打点、打率は.229となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 06:38:09 更新