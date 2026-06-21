途中出場ウンダヴが殊勲の2発！ ドイツが土壇場逆転劇で決勝T進出確定…コートジボワールを撃破
FIFAワールドカップ2026・グループE第2節が20日に行われ、ドイツ代表とコートジボワール代表が対戦した。
初戦でワールドカップ初出場のキュラソー代表と対戦したドイツ代表は、異なる6選手の7ゴールによって大勝。3大会ぶりのグループステージ突破に向けて最高のスタートを切った。対するコートジボワールは南米予選を2位で通過した強者エクアドル代表との接戦を、最終盤の1点によって制し、初の決勝トーナメント進出に向けて上々の滑り出しとなっている。
互いに連勝を目指す一戦。ドイツは初戦とまったく同じ11名をスタメンに並べながらも、システムを3−4−3に変更して臨む。一方のコートジボワールは5名を入れ替え、エクアドル戦で決勝ゴールを挙げたアマド・ディアロも先発に名を連ねた。
立ち上がりこそ一進一退の攻防が続いたが、時間の経過とともにドイツが巧みな連携でコートジボワールのプレスを回避する場面が増えていく。しかし、ジャマル・ムシアラやフェリックス・ヌメチャが際どいシュートを放っていた中、ハイドレーションブレイクで流れが切れると、再開直後の30分にコートジボワールが先制。左からヤン・ディオマンデが仕掛けてゴール前へ折り返すと、混戦から最後はフランク・ケシエが流し込んだ。
先制を許したドイツはコートジボワールのフィジカルに苦戦しつつ、トランジションの局面で上回り、二次攻撃、三次攻撃に繋げていくがネットを揺らすまでには至らず。前半は0−1で終了した。
後半の立ち上がりはドイツの細かいミスが目立ち、コートジボワールが追加点のチャンスを多く作る。悪い流れの中でユリアン・ナーゲルスマン監督はナディーム・アミリ、ジェイミー・レヴェリング、デニス・ウンダヴの3人を投入。すると68分、うまく中央から右サイドへ広げたところからアミリがゴール前に鋭いクロスを送ると、ウンダヴがダイレクトボレーを叩き込み、ドイツが試合を振り出しに戻した。
追いつかれたコートジボワールは中盤の選手交代によって強度を取り戻すが、主導権を握るまでには至らず。一方のドイツは90＋4分、ボックス内でヌメチャの鋭い縦パスを収めたウンダヴが巧みなターンから右足でネットへ突き刺し、土壇場で逆転に成功した。試合は2−1で終了し、連勝を飾ったドイツが決勝トーナメント進出を決めた。
グループEの次節は25日に行われ、ドイツはエクアドル、コートジボワールはキュラソーと対戦する。
【スコア】
ドイツ代表 2−1 コートジボワール代表
【得点者】
0−1 30分 フランク・ケシエ（コートジボワール代表）
1−1 68分 デニス・ウンダヴ（ドイツ代表）
2−1 90＋4分 デニス・ウンダヴ（ドイツ代表）
初戦でワールドカップ初出場のキュラソー代表と対戦したドイツ代表は、異なる6選手の7ゴールによって大勝。3大会ぶりのグループステージ突破に向けて最高のスタートを切った。対するコートジボワールは南米予選を2位で通過した強者エクアドル代表との接戦を、最終盤の1点によって制し、初の決勝トーナメント進出に向けて上々の滑り出しとなっている。
立ち上がりこそ一進一退の攻防が続いたが、時間の経過とともにドイツが巧みな連携でコートジボワールのプレスを回避する場面が増えていく。しかし、ジャマル・ムシアラやフェリックス・ヌメチャが際どいシュートを放っていた中、ハイドレーションブレイクで流れが切れると、再開直後の30分にコートジボワールが先制。左からヤン・ディオマンデが仕掛けてゴール前へ折り返すと、混戦から最後はフランク・ケシエが流し込んだ。
先制を許したドイツはコートジボワールのフィジカルに苦戦しつつ、トランジションの局面で上回り、二次攻撃、三次攻撃に繋げていくがネットを揺らすまでには至らず。前半は0−1で終了した。
後半の立ち上がりはドイツの細かいミスが目立ち、コートジボワールが追加点のチャンスを多く作る。悪い流れの中でユリアン・ナーゲルスマン監督はナディーム・アミリ、ジェイミー・レヴェリング、デニス・ウンダヴの3人を投入。すると68分、うまく中央から右サイドへ広げたところからアミリがゴール前に鋭いクロスを送ると、ウンダヴがダイレクトボレーを叩き込み、ドイツが試合を振り出しに戻した。
追いつかれたコートジボワールは中盤の選手交代によって強度を取り戻すが、主導権を握るまでには至らず。一方のドイツは90＋4分、ボックス内でヌメチャの鋭い縦パスを収めたウンダヴが巧みなターンから右足でネットへ突き刺し、土壇場で逆転に成功した。試合は2−1で終了し、連勝を飾ったドイツが決勝トーナメント進出を決めた。
グループEの次節は25日に行われ、ドイツはエクアドル、コートジボワールはキュラソーと対戦する。
【スコア】
ドイツ代表 2−1 コートジボワール代表
【得点者】
0−1 30分 フランク・ケシエ（コートジボワール代表）
1−1 68分 デニス・ウンダヴ（ドイツ代表）
2−1 90＋4分 デニス・ウンダヴ（ドイツ代表）