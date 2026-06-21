プロ野球・DeNAの尾形崇斗投手が21日の阪神戦先発へ意気込みました。

5月にトレードでソフトバンクから加入後、ここまで3試合に先発して1勝1敗、防御率3.07。前回14日ロッテ戦は5回途中4失点で黒星が付きました。

DeNA加入後はセ・パ交流戦で3試合投げたのみで、セ・リーグ球団との対戦は加入後初。その阪神に「非常に打つチーム。強いスイングをしてくるバッターが多いイメージ」と警戒心を強めます。

ZOZOマリンで投げたロッテ戦は加入後ワーストの6四死球。「ランナーが出てからのピッチングなど前回は反省点が多かった。(コースを)狙いすぎたり風にアジャスト出来なかった」と話し、「『もうちょっと大胆に行っていいんじゃないか』とは汐恩(捕手の松尾選手)とも話したので、大胆に行くところと時間を使って丁寧に投げるところをはっきりさせていきたい」と改善点を口にしました。

前日20日阪神戦は雨天中止となるなど、梅雨の時期の戦い。「先発なのでつったりとか、投げているときに筋肉的なアクシデントを起こさないよう、食事などエネルギーをチャージするところから気をつけている」と明かした右腕は、「水分量をためておくのはひとつ大事だと思っている。ドリンクやサプリをちょっと多めにとるようにし始めている」と具体的な取り組みも明かしました。