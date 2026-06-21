プロ野球セ・リーグは20日、各地で2試合が開催。DeNAと阪神の一戦は雨天中止となっています。

雨が降り注ぐ神宮球場で行われたのは、広島とヤクルトの試合。これはシーソーゲームの展開となります。まずは2回に広島が2アウトから連打で好機をつかみ、勝田成選手が先制タイムリーを放ちます。負けじとヤクルトも、直後に古賀優大選手のタイムリーで同点に追いつくと、3回には増田珠選手が勝ち越しソロ、4回にはオスナ選手が2ランホームランを放ちリードを広げました。それでも広島が反撃。5回には対する先発・松本健吾投手をとらえ、小園海斗選手の2ランとファビアン選手の犠牲フライで同点に追いつきました。さらに連続タイムリーで広島が4点リード。ヤクルトも6回裏、オスナ選手の2ランで反撃に出るも、7回に雨が強まり降雨コールドとなりました。

巨人は中日との緊迫の投手戦で完封勝利。投げては先発・ウィットリー投手が8回2アウトまで無安打に抑える好投を披露します。対する先発・大野雄大投手の前に、なかなか得点が奪えなかった巨人打線でしたが、この日昇格即スタメン起用となった浅野翔吾選手が、第1打席で値千金の一発。レフトスタンド中段に飛び込む先制弾が決勝打となり、巨人が勝利しました。これでウィットリー投手はうれしい本拠地初勝利としています。

この結果、巨人が阪神に並び首位タイに浮上。ヤクルトが単独3位となっています。

＜20日のセ・リーグ結果＞

◆広島 8-6 ヤクルト

勝利【広島】辻大雅(1勝1敗)

敗戦【ヤクルト】廣澤優(2勝1敗)

本塁打

【広島】小園海斗1号

【ヤクルト】増田珠5号、オスナ4、5号

◆巨人 1-0 中日

勝利【巨人】ウィットリー(3勝3敗)

敗戦【中日】大野雄大(5勝4敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗20S)

本塁打【巨人】浅野翔吾1号

◆阪神ーDeNA 雨天中止