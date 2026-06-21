◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 中日(20日、東京ドーム)

巨人・ウィットリー投手が8回途中までノーヒットピッチングで本拠地初勝利。ヒーローインタビューでファンへ喜びの声を届けました。

中日打線をほぼ完璧に封じたこの日の投球にも「自分の投球内容にも満足ですけど、チーム全体の勝利だと思っています」と仲間をたたえたウィットリー投手。

念願の本拠地・東京ドームでのお立ち台。「ファンの皆様の歓声の大きさは特別なものがある。この土曜日のデーゲーム、こうした1日に来て大きな声援をいただき本当にありがとうございます」とファンへの感謝を口にします。

8回2アウトまで無安打投球を続け、大記録まであと4人のところまで迫りました。「途中から被安打が0だというのは頭にあったんですけど、なるべくそれを考えないようにという気持ちでいました」とマウンドでの胸中を明かしました。

大記録を逃し降板後、1点差の終盤は大勢投手とマルティネス投手が完封リレー。「自分の後を継いだ大勢もマルティネスもシーズンここまでずっと安定した成績を残しているので、安心した気持ちでベンチで応援していました」と勝利をもたらした頼れるリリーフ陣をたたえました。