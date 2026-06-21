【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】

高市自民が改憲醸成へやりたい放題…改正国民投票法では“宿題”のネット広告規制が手つかずのまま

自民党“最後のハト派”河野洋平さんが亡くなった。享年89。

彼を語るとき、「金権体質を批判して自民党を飛び出し新自由クラブをつくった」「河野談話で慰安婦の強制性を認め謝罪した」「自民党総裁で唯一総理になれなかった男」といわれるが、私が知る河野さんの素顔について書いてみたい。

私が河野さんと出会ったのは、新自由クラブができて間もない1976年ごろ。私は週刊現代編集者で、自民党の大物都議の不倫問題を追いかけていた。彼は新自由クラブに鞍替えして衆院選に出るといわれていた。

ある日、出張校正をしている凸版印刷に劇団四季の浅利慶太さんが訪ねてきて、「河野に会ってやってくれないか」といわれた。東京ヒルトンホテルで初めて会った河野さんは、金権政治で腐りきった自民党批判を熱く語り、くだんの人間が我々には必要だと説いた。

私は意気に感じ、週刊誌の企画をボツにした。

以来、新自由クラブに足しげく通い、山口敏夫さんや柿沢弘治さんらとも親しくなり、河野さん、浅利さんとで、赤坂の「津やま」で何度も杯を交わした。

1979年。親しくしていた麻生良方さん（元民社党）から「都知事選に出るから、河野さんに党推薦してくれるよう頼んでくれないか」といわれた。その旨を伝えると、しばらくして河野さんから自宅に電話があった。党としては「ウシオ電機」の牛尾治朗さんを推薦する。大平正芳総理も乗ってくれそうなので、「申し訳ない」と。

だが、この話は公明党が推す鈴木俊一候補に自民党が乗ることを決め、大平総理との約束は反故にされた。

当時、河野さんの父・一郎氏（元副総理）が所有し、ナスノカオリ（1971年の桜花賞馬）やナスノチグサ（73年のオークス馬）などの名馬を輩出した那須野牧場をなぜ手放したのか聞いてみた。党首が競馬馬を持つことを批判されないためだといったが、本当のところは立党資金や選挙資金を工面するためだったのだろう。

カネには本当に困っていたようで、“資金調達役”の山口さんと衝突するようになり、事務方は疲弊していた。そこで私に「2人を和解させてくれ」という難題が持ちかけられた。私は行きつけの新宿の割烹を借り切り、暮夜、2人に来てもらって、「十分に話し合って仲直りしてくれないか」といって外へ出た。だが、党崩壊への流れは止まらなかった。

自民党に復党した河野さんは、ライバルの加藤紘一さんとの確執があったものの、順調に要職を歴任して総裁に選出された。その後、社会党の村山富市氏を総理とする連立政権をつくって世間をアッといわせる。当時、私は浅利さんとたった2人だけの「河野さんを総理にする会」をつくっていた。

1995年7月、参議院選が行われた。その直前、河野さんの奥さんが急逝してしまう。私と浅利さんは、「選挙応援には行かず奥さんのそばにいてあげたほうがいい」という考えだったので、本人に伝えようとしたが、なぜか、連絡がつかなかった。

あの時、自民党が大勝していれば「河野総理」が実現したはずだったが……。

河野さんのつてで1985年、北朝鮮へ単身で一月行ったことも懐かしい思い出だ。

私は2020年、河野さんにインタビューしている。当時、安倍総理は「改憲は立党当時からの党是だ」といっているがあれは間違い。自分が総裁の時、後藤田正晴さんに頼んで綱領の手直しをした。

「憲法については広く議論をするとだけ入れた。そこで綱領が変わったんです」

日中関係については、「日本だって、中国とうまくやっていかなかったら日本経済は成り立ちませんよ。（中略）日中間の経済関係は大きくなってしまったから、中国を仮想敵国まがいのいい方をしていたら、日本の経済は潰れてしまう」。

彼の日記帳には「ラ・マンチャの男」のこの言葉が貼ってあったという。「夢におぼれて現実を見ないのは狂気だ。（中略）一番憎むべき狂気とは、あるがままの人生に折り合いをつけてしまって、あるべき姿のために闘わないことだ」

今という時代にこそ、河野洋平という政治家が必要なのに、残念だ。

（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）