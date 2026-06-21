チュニジアとの１次リーグ第２戦を控える日本代表は現地時間１９日（日本時間２０日）、メキシコ・モンテレイ郊外で前日練習を行った。日本は“鬼門”の第２戦で過去１勝３分け３敗と苦手としている。チーム最年長３９歳で５度目Ｗ杯を戦うＤＦ長友は、自身も過去４大会勝っていないとした上で、初戦オランダ戦後に一日オフを挟んだ１７日の練習開始前に、選手ミーティングで約５分間の引き締めを行ったことを明かしている。

ＤＦ板倉主将も「前回のカタールＷ杯（コスタリカ戦、０●１）で痛い思いをしたというところをもう１回共有して練習に入りたかった。佑都くんが話してくれて、すごくいいミーティングだった」とうなずいた。また、吉田麻也、南野拓実のサポーターメンバーたちが率先して、ベンチメンバーと一緒に、試合に出場した選手たちの汚れたスパイクを磨いたり、ユニホームを集めたりなどをチームのためにロッカーで行っていたという様子も語り、ワンチーム・一体感を強調した。

長友はこの日、カタール大会を経験した中堅選手たちの成長に「みんな、大人になったな（笑い）。たくましくなっている。１回Ｗ杯を経験すると、いろんなものが見える。心構え、覚悟、信念みたいなもの、目には見えないが大事というのが経験すると分かる」と目を細めながら実感を込めた。チームに対する誇り、仲間どうしのまとまり、一体感はオランダ戦でのベンチメンバーの振る舞いからも見て取れた。

対する第２戦のチュニジアのルナール監督は、新体制での準備期間はわずか３日間。前日会見では「我々が一つのチームになってプレーすれば希望はある」と語気を強めた。強豪スペインと初戦で０―０で引き分けた小国・カボベルデを例に出し、「時間がないから（球際で戦う、守備など）基本に立ち戻らなければならない。死に体だと思われているが、絶対に諦めない」と訴えた。

仮に０―０で長く試合が進んだ場合、日本は勝ち点２で第３戦・スウェーデン戦を迎える状況は避けたい。一方、チュニジアも第３戦にオランダ戦を残しており、どこかでカウンター一発を仕留めるような動きを見せるに違いない。終盤は、モンテレイの暑く、湿度の高い気候もあり、体力が消耗される展開が予想される。今回にも増して、先制点が重要となる試合はそうないだろう。開始からアクセルを踏むのか、もしくは選手交代やシステム変更を含め、どこかでギアを上げるのか。前後半４５分のそれぞれ中間にある、ハイドレーションブレーク（飲水タイム）でのベンチワークも見逃せない。（岩原 正幸）