◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同４５位のチュニジアと対戦する。

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森保ジャパンにはアジア勢の嫌な流れを止める役割が求められる。開幕直後はアジア勢による快進撃が繰り広げられ、６戦無敗（２勝４分）と好調だったが、ノルウェーの怪物ＦＷハーランドの２発などでイラクが０―２で敗れてから流れが一変。ヨルダン、ウズベキスタン、カタール、韓国、オーストラリアが続けて敗れている。

今大会から出場枠が３２から４８チームに拡大したことにより、アジア勢の枠は「４・５枠」から「８・５枠」に増加。初戦は各地で前評判を覆す結果を見せていたが、第２戦では懸念されていた実力差による試合の質の問題が顕在している。日本は過去７大会で第２戦は１勝のみ（１勝３分３敗）と苦手としているが、ジンクスを振り切り、アジア勢に１０試合ぶりの白星をもたらしたい。

◆アジア勢の今大会経過

▽第１戦

〈１〉Ａ組 韓国２〇１チェコ

〈２〉Ｂ組 カタール１△１スイス

〈３〉Ｄ組 オーストラリア２〇０トルコ

〈４〉Ｆ組 日本２△２オランダ

〈５〉Ｈ組 サウジアラビア１▽１ウルグアイ

〈６〉Ｇ組 イラン２△２ニュージーランド

〈７〉Ｉ組 イラク１●４ノルウェー

〈８〉Ｊ組 ヨルダン１●３オーストリア

〈９〉Ｋ組 ウズベキスタン１●３コロンビア

▽第２戦

〈１〉Ｂ組 カタール０●６カナダ

〈２〉Ａ組 韓国０●１メキシコ

〈３〉Ｄ組 オーストラリア０●２米国