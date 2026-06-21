サッカー日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイで北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦に臨む。

その試合会場となるのが、５万１２４３人収容（ＦＩＦＡ発表）の「エスタディオモンテレイ」。様々な世界的スタジアム設計を手がける建築設計事務所のＰＯＰＵＬＯＵＳ（ポピュラス）社が、デザイン・設計を行い、２０１５年に開業された。

スタジアムの最大の魅力はスタンドからの眺望。北スタンドからは静かにそびえ立つ標高１８００メートルの「セロ・デ・ラ・シジャ山」を絵のように眺めることが出来る構造となっており、「絶景スタジアム」がメモリアルマッチの会場となる。

試合開始は午後１０時だが、同地は日中の最高気温が４０度近くなる気候。暑さ対策も必要不可欠な要素だが、スタジアムの外装の継ぎ目がエラ状になっており、そこから空気を取り込み、スタジアムの換気を促して涼しく快適に保つ設計も施されている。また、５５メートルの広大な片持ち屋根がスタジアム内で日陰を提供している。

スタンドはピッチとの強い一体感を生み出すために急勾配に設計されており、スタンドのファンからの声援はより選手に伝わりやすい構造なのも特徴的。ＰＯＰＵＬＯＵＳアソシエイト・プリンシパル、シニア・アーキテクト／一級建築士の福島北斗氏は「まずは到着した瞬間を楽しんで欲しいです。試合が始まると非常に白熱して、祈るような気持ちになるかと思いますが、山を見て、少し優雅な気持ちになったり、包まれた会場の雰囲気を楽しんでもらえたらいいなと思います。そういったものを狙ってデザインしているので体感して欲しいです」と話した。