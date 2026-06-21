21日放送『となりのスゴイ家』＝東京都葛飾区宅の外観

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　お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜　後9：00〜）が21日放送される。今回は「妻のアイデア満載の家」が登場する。

【スゴイ家】「これだけこだわって!?」イタリアの町並みを意識したリビング

　田中と遼河が訪れたのは東京都葛飾区。2023年築の木造2階建て。敷地面積は165.3平方メートル、21.9坪の白い外観が特徴的な家だ。5人家族で、結婚式を挙げたイタリア・アマルフィの町並みをイメージしたという。

　4.5帖のテラスがあり、玄関はアーチ型。その先にある家族ロッカーは2帖ある。

　リビングダイニングは16.8帖。アールの垂れ壁に間接照明で優雅な空間を演出している。窓はFIXしてコストカットした。

　ヨーロッパの邸宅を思わせるテーブルとチェアがある。シャンデリアもある。ヌックも隣接している。

　キッチンは4.5帖。床はテラコッタタイルで、キッチンを華やかにする壁紙も施し、サイズを合わせたゴミ箱スペースも完備している。

　キッチンの隣には、3人一緒に勉強ができるスタディルーム。子どもたちが一列で机に座ることができ、勉強以外の物は持ち込んでいないそう。

　洗面脱衣所の隣には3.5帖のランドリールームが。洗面脱衣所の小窓から、洗濯物を投げ込める小さな扉もある。

　2階には扉が4つ。子どもの部屋や夫婦の寝室がある。

　気になる建築費は4630万円。この額に田中は「これだけこだわって!?」と驚きの声を上げていた。

　番組では「町を一望する絶景自慢の家」も放送される。