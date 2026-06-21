予想していたサイズ感と違う…！「大きくなったら5キロくらい」と言われたわんこの成長後の姿とは…！？期待を大きく裏切るわんこの姿には「めちゃくちゃ可愛い！」「おっきいぬいぐるみ」「モフモフしたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『大きくなったら5キロ程度になる』と言われた犬を飼った結果→1年7ヶ月後…思っていたのと違う『サイズ感』】

「大きくなったら5キロ」そう言われていたのに…！？

TikTokアカウント「bishonmugi」に投稿されたのは、ビションフリーゼの「むぎ」君の成長の記録。

生後2か月のときに家族となったむぎ君、その頃の体重は1.5キロ。お迎え時に『成犬になったら5キロ程度です』と言われたことも納得できるようなサイズ感だったといいます。

しかしその後は、1か月に1キロ順調に増えていき、生後5か月ですでに体重は5キロに…！まだ子犬真っ盛りのむぎ君、本当にこのまま体重は増えないのか…飼い主さんはそう疑問に思っていたそうです。

まるで大きなぬいぐるみ♡

『成犬になったら5キロ』そんな言葉は早くも裏切られる結果に…。というのも、生後5か月を過ぎても、1か月に1キロ増をノルマかのように達成していったむぎ君。1か月ごとにどんどん大きくなるむぎ君に焦りを感じていたという飼い主さんの気持ちもよく分かります…！

おもちゃを咥えてカメラ目線のお茶目なむぎ君も、おもちゃよりも大きなお顔に目がいってしまいます。ビションフリーゼさんらしい、もこもこ＆ふわふわボリューミーなお顔と、まん丸つぶらな瞳が愛くるしいったらありません。

ばっちりトリミング後のむぎ君は、まるで大きなぬいぐるみのよう！実際に抱っこしていると『ぬいぐるみかと思った！』と声をかけられることもあるのだとか。

1歳9か月となったわんこの姿とは！？

お迎えしてからはや1年と7か月。1歳9か月となったむぎ君は、体重10キロのビッグサイズに…！パパが抱っこをしてもそのサイズ感は別格です。たっぷりと注がれた愛情が、そのまま体の大きさに変換されたのかもしれませんね。

どんな大きさでもどんな姿かたちでも、可愛い愛犬に変わりはありません。予想外のビッグサイズに成長したむぎ君の姿には、多くの人が癒されたそうですよ♡

この投稿には「デカビション最高」「おっきいぬいぐるみ！」「とっても可愛い」などのコメントが寄せられています。

むぎ君のキュートな姿をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「bishonmugi」を覗いてみてくださいね！現在のむぎ君は12キロにまで成長したようで…！？

写真・動画提供：TikTokアカウント「bishonmugi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております