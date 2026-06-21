ワールドカップよりも妻の出産 立ち合い離脱決意のベルギー代表FWに賛否 仏識者は異論「父親は何の役にも立たない。写真を撮るだけ」【W杯】
短期間ながらチームを一時的に離脱する決断を下したドク(C)Getty Images
4年に一度の経験よりも、最愛の家族との貴重な時間を選んだベルギー代表FWの“決断”が、小さくない議論を巻き起こした。
物議を醸しているのは、目下開催中の北中米ワールドカップ（W杯）にベルギー代表として参戦しているジェレミー・ドクだ。現地時間6月15日に行われたエジプト代表戦にも先発出場していた24歳は、7月の第2週に予定されている第1子の出産に立ち会うため、一時的に自宅のあるイングランドに戻り、数日間だけチーム離れるという。日刊紙『HLN』など複数のベルギー・メディアが一斉に報じた。
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昨今のスポーツ界では、選手が愛妻の出産に立ち合うためにチームを離脱する行為は、あまり珍しいものではなくなりつつある。直近では、野球界のスーパースターである大谷翔平（ドジャース）が、真美子夫人の第2子出産に立ち会うために、いわゆる“父親休暇”を取得したことが日本でも話題を呼んだ。
大会前から出産時期が分かっていたドクは、『HLN』などの取材で「僕にはサッカーの試合がある。しかも、世界中が注目している試合だ。それに色んな事情があることも分かっている」と説明。その上で、「でも、どんな父親だって、子どもが生まれる瞬間を逃したくないはずだ。協会が状況を理解してくれていると信じている」と、複雑な想いを抱えながらも、愛する家族を優先する意向を打ち明けていた。
家族を想う24歳の決断は、おおむね理解を得ている。一方で、4年に一度のW杯で、代表チームでの戦いを選ぼうとしなかったことで、小さくない批判も浴びている。仏大手紙『L’Equipe』の討論番組「L’Equipe TV」で司会を務める女性ジャーナリストのフランス・ピエロン氏は「ワールドカップ出場は、他に類を見ない幸運。それなのに彼は子どもの誕生に立ち会うの？」と異論をぶつけた。
「失礼だけど、出産は父親が何の役にも立たない。それに何百人ものサッカー選手が、彼の立場になりたいと切望している。だってワールドカップに出るってことは人生で二度と巡ってこないかもしれないチャンス。幼い頃からの夢が叶うのに、彼はそれを捨てて、子どもの誕生に立ち会う気でいる。きっと試合以前に体力的にも精神的にも完全に疲れ果ててしまうわ」
さらに「父親は脇役に過ぎない。あなたは彼女の手を握って写真を撮るだけ」と強い主張を繰り返したピエロン氏。もっとも、彼女の異論には批判も噴出。番組にゲスト出演していた2000年に行われたシドニー五輪の金メダリストで、元WBA世界ライトフライ級王者ブライム・アスロウム氏は「自分の子どもが生まれること、そしてそれに伴う喜びを思うと……。私ならすぐにでも飛行機に乗り込んで、できるだけ早く家に着くために機内で腕立て伏せをする」と反発。ドクの決断を擁護する意見を語った。
「父親たちが役に立たないってどういう意味？ 僕らにとっても赤ちゃんはまさに人生そのものだ。スポーツもアスリートにとっては全て。でも、ワールドカップで優勝することや敗退することはあっても、極論を言ってしまえば、それで終わりだ。子どもは一生涯一緒にいる。そんなかけがえのない存在の誕生という瞬間は二度と体験できないんだ！」
4年に一度の大会よりも、人生におけるかけがえのない“宝”を選んだドク。彼の選択に対する余波はしばらく広まりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]