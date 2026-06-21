◆米大リーグ カブス６―８ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・カブス戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、５―５で同点の８回１死一、二塁の４打席目に、１３日（同１４日）の本拠地・ヤンキース戦以来６試合ぶりの本塁打となる１６号勝ち越し３ランを放った。メジャー１年目の１６発は０３年松井秀喜（ヤンキース）に並び、日本人１年目では４位タイに浮上した。

３打席目までは中飛、右飛、死球で９打席連続安打なしだった岡本。ブルージェイズは６回まで０―５とリードを許したが、７回にバーショの３ランで２点差に迫り、８回にゲレロの適時打などで追いつき、１死一、二塁で４打席目を迎えると、右腕・ウェブの９４・６マイル（約１５２・２キロ）直球を左中間席に運んで試合をひっくり返した。打球速度は１０７・３マイル（約１７２・７キロ）、打球角度３７度、飛距離３７７フィート（約１１５メートル）だった。１０打席ぶりの安打で、６試合ぶりの本塁打は、５点差をひっくり返す大きな一打となった。

岡本は試合後のヒーローインタビューで「（２点差を追いつき、勝ち越した８回は）本当に粘り強くつながってましたし、ブラディ（ゲレロ）が同点タイムリーを打って、僕はちょっと気楽な場面というか、同点だったので思い切って振っていこうと思った結果がホームランになってよかったなと思います」と振り返りながら、「最低限ランナーを進められばいいなという風に思っていましたし、うまく捉えられてよかったなと思います。（８回は）マイルズ（ストロー）、ジョージ（スプリンガー）、ブラディ（ゲレロ）、カーキー（カーク）とつないでいったなかで逆転勝ちしてまたあしたにつながるなと思いました」とうなずいていた。

◆日本人選手の１年目の本塁打上位

〈１〉２２ 大谷翔平（１８年、エンゼルス）

〈２〉２０ 村上宗隆（２６年、ホワイトソックス）

〈３〉１８ 城島健司（０６年、マリナーズ）

〈４〉１６ 松井秀喜（０３年、ヤンキース）、岡本和真（２６年、ブルージェイズ）

〈６〉１５ 井口資仁（０５年、ホワイトソックス）、吉田正尚（２３年、レッドソックス）

〈８〉１４ 鈴木誠也（２２年、カブス）