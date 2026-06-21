山谷花純、20代最後を見つめた写真集 水着やランジェリー姿など“しなやかな色香”あふれる一冊
俳優・山谷花純（29）の最新写真集『遠距離、現在此。』が、6月26日に発売される。
【別カット】花の影すら味方に…自然の中儚い表情見せる山谷花純
2008年に俳優デビューを果たした山谷は、『手裏剣戦隊ニンニンジャー』やNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、連続テレビ小説『らんまん』など数々の話題作に出演。確かな演技力で存在感を発揮してきた。
本作は、30代を目前に控えた29歳の山谷の“今”を切り取ったメモリアルな1冊。撮影の舞台に選ばれたのは、デビュー当時にドラマの撮影で訪れた香川県・小豆島だ。
エンジェルロードや二十四の瞳映画村、瀬戸内海を望む景勝地など、自身にとって原点ともいえる場所を巡りながら撮影を実施。穏やかな瀬戸内の風景に溶け込む自然体の表情から、約20年にわたり俳優として歩んできた時間を感じさせる凜とした姿まで、多彩な魅力を収録している。
山谷は「今の自分を記録したいという思いが強くありました。この写真集は、ページをめくるたびに身も心も無垢な状態になっていくような感覚があります」とコメント。「小豆島という特別な場所で撮影できたことも含め、これまで歩んできた人生と重なる1冊になったと思います」と思いを語った。
また、本書には約20年に及ぶ俳優人生を振り返るロングインタビューも掲載。デビューのきっかけや代表作への思い、転機となった作品や出会い、30代に向けた展望に加え、人生観や結婚観についても率直な言葉で明かしている。
さらに、未公開のプライベート写真や本人提供の素材も収録。俳優としての姿だけでなく、等身大の山谷の魅力に触れられる内容となっている。
刊行を記念し、6月27日には東京・HMV&BOOKS SHIBUYAでお渡し会イベントを開催する。
山谷は、1996年12月26日生まれ、宮城県出身。2008年にドラマ「CHANGE」（フジテレビ系）で俳優デビュー。映画『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』では、役作りのために丸刈りで末期がん患者の難役を演じきり、その圧倒的な演技力が大きな話題を呼んだ。主演映画『フェイクプラスティックプラネット』で2019マドリード国際映画祭最優秀外国語映画主演女優賞を受賞。近年は連続テレビ小説「らんまん」、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」「豊臣兄弟！」（いずれもNHK総合ほか）、ドラマ「親友は悪女」（BSテレ東）などの話題作への出演が続いており、映画・ドラマ・舞台と幅広く活躍する。
【別カット】花の影すら味方に…自然の中儚い表情見せる山谷花純
2008年に俳優デビューを果たした山谷は、『手裏剣戦隊ニンニンジャー』やNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、連続テレビ小説『らんまん』など数々の話題作に出演。確かな演技力で存在感を発揮してきた。
本作は、30代を目前に控えた29歳の山谷の“今”を切り取ったメモリアルな1冊。撮影の舞台に選ばれたのは、デビュー当時にドラマの撮影で訪れた香川県・小豆島だ。
山谷は「今の自分を記録したいという思いが強くありました。この写真集は、ページをめくるたびに身も心も無垢な状態になっていくような感覚があります」とコメント。「小豆島という特別な場所で撮影できたことも含め、これまで歩んできた人生と重なる1冊になったと思います」と思いを語った。
また、本書には約20年に及ぶ俳優人生を振り返るロングインタビューも掲載。デビューのきっかけや代表作への思い、転機となった作品や出会い、30代に向けた展望に加え、人生観や結婚観についても率直な言葉で明かしている。
さらに、未公開のプライベート写真や本人提供の素材も収録。俳優としての姿だけでなく、等身大の山谷の魅力に触れられる内容となっている。
刊行を記念し、6月27日には東京・HMV&BOOKS SHIBUYAでお渡し会イベントを開催する。
山谷は、1996年12月26日生まれ、宮城県出身。2008年にドラマ「CHANGE」（フジテレビ系）で俳優デビュー。映画『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』では、役作りのために丸刈りで末期がん患者の難役を演じきり、その圧倒的な演技力が大きな話題を呼んだ。主演映画『フェイクプラスティックプラネット』で2019マドリード国際映画祭最優秀外国語映画主演女優賞を受賞。近年は連続テレビ小説「らんまん」、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」「豊臣兄弟！」（いずれもNHK総合ほか）、ドラマ「親友は悪女」（BSテレ東）などの話題作への出演が続いており、映画・ドラマ・舞台と幅広く活躍する。