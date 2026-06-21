低学年から取り入れたい…投げ方指導の3つの工夫

低学年に多い手投げやコントロールは、足の使い方やリリース位置に原因があるかもしれない。現場の知見からキャッチボールの基本を一緒に見直してみよう。

・手投げにつながる軸足の“意外な盲点”と、正しい使い方とは何か。

・意外と難しい、真っすぐ踏み出す感覚をどう身につけさせるか。

・楽しみながら、リリース位置を安定させる練習法は何か。

まず、低学年の手投げは、投げる時に軸足のつま先が相手を向いてしまうことが原因になりがちだ。この状態では投球に必要な回転動作が使えず、腕力に頼るため故障のリスクも高まってしまう。ベースボールアドバイザーの生島峰至さんは、キャッチボールの最初の1歩目で、軸足を投げる方向に対して直角（横向き）に踏み出す重要性を指摘。膝を外側に割るように意識し、軸足を前足より前に出す。わずかな意識の差が、怪我の元凶をなくし、力強く安定したスローイングに繋がっていくという。

また、言葉で「真っすぐ投げよう」と伝えても、子どもには意外とイメージしづらい。埼玉西武ライオンズのアカデミーで指導する山崎まりコーチは、シンプルにグラウンドの白線などを活用する「ラインキャッチボール」を提案。線に沿って立ち、投球することで、真っすぐ足を踏み出す動作が自然に身につくという。インステップやアウトステップは、コントロールの精度が落ちる要因となる。視覚的な情報から正しい踏み出しの感覚を体に覚えさせることが、制球力向上の土台になる。

そして、低学年の選手はコントロールを気にするあまり、体の前でボールを離そうとして肘が顔より前に出る「肘抜け」になってしまうことが多い。野球塾を運営する長坂秀樹さんは、改善のヒントとして「片足バランススロー」を勧めている。片足で立ち、腕と足の動きを連動させて投げる練習だ。頭が前に出るとバランスが崩れるため、体勢を保とうとすることでリリース位置が自然と理想の耳の横になる。低学年にはキャッチボールのアレンジとしてできるのはもちろん、送球に不安を抱える選手にも効果的だ。

専門家が実践する指導法を知ることは、基本動作を見直すための大きな手助けになる。日々の練習にシンプルな工夫を取り入れて、投球・送球の質を少しずつ高めていきたい。

・軸足を投げる方向に直角に踏み出しているかを見直し、膝を外側に割るように意識する。

・足元に引いた白線を意識して真っすぐ踏み出すことで、インステップ・アウトステップを改善する。

・片足立ちのキャッチボールによって、自然にバランスと「耳の横で離す」感覚が身につく。（First-Pitch編集部）