【W杯2026】本田圭佑、チュニジア戦のスタメン＆スコア予想 “ウザい選手”にも言及
本田圭佑が20日、日テレ系で放送された『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』に生出演し、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対チュニジア戦について語った。
【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開
番組では、MCの明石家さんまと初共演の本田。さんまからの呼び掛けに「はい、よろしくお願いします」と真面目にあいさつ。スタジオを戸惑わせた。
スタメン予想を聞かれた本田はオランダ戦でのスタメンから「タケ（久保建英）が出られなくなる。僕は堂安（律）さんを前に上げて。右に菅原（由勢）さん。これぐらいしかいじらないかなと思います。あまりいじりすぎたくないんで」と自身の見解を示した。
「やっぱり簡単にはいかないと思うんです。チュニジアも監督を変えて、もう後がないんで。でも、差はあるという風に思うんで、決めるところを決めれば1点、2点という差がついてくると。そうなった時には個人的には、5大会連続の（長友）佑都が（中村敬斗と）代わって出ると」とコメント。さらに以前の「2-1」という点数予想について「3-1で。ちょっと1点をプラスしたいと思います」と期待を込めた。
さんまから「チュニジアのウザいやつは誰ですか？」と冗談めかした質問に対しニヤリとしつつ「10番の選手がやはりすごくうまいので、10番がやはり一番ウザいタイプかな」と答えた。本田独特の表現に笑いが起こる中、さんまは「超褒め言葉やろ、選手からいくとな」と言い、本田も頷いてみせた。
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番組では、MCの明石家さんまと初共演の本田。さんまからの呼び掛けに「はい、よろしくお願いします」と真面目にあいさつ。スタジオを戸惑わせた。
スタメン予想を聞かれた本田はオランダ戦でのスタメンから「タケ（久保建英）が出られなくなる。僕は堂安（律）さんを前に上げて。右に菅原（由勢）さん。これぐらいしかいじらないかなと思います。あまりいじりすぎたくないんで」と自身の見解を示した。
さんまから「チュニジアのウザいやつは誰ですか？」と冗談めかした質問に対しニヤリとしつつ「10番の選手がやはりすごくうまいので、10番がやはり一番ウザいタイプかな」と答えた。本田独特の表現に笑いが起こる中、さんまは「超褒め言葉やろ、選手からいくとな」と言い、本田も頷いてみせた。