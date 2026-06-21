歌手の田原俊彦さん（65）が20日、通算82枚目となるシングル『ナニコレ最高!!!』の発売記念イベントを開催しました。

ライブ前の囲み取材では、報道陣の前で華麗な足上げを連続で披露した田原さん。7月からスタートする全国ツアーについて「今年もコンサート始まりますけど、ショーって2時間なんですよ。どこ行ってもね。だからその中に82曲はぶち込めないので。みんなが待っているヒット曲はやりますけど、そのほかの曲はメドレーにして。ぎゅっと凝縮してコーナーを作ったりとか」と、限られた時間の中で多くの楽曲を歌うための工夫を明かしました。しかし、楽曲を忘れてしまうこともあるそうで「まぁ82曲ですから、ワンコーラスは歌えるんですよね。2コーラス目の歌詞がもうちょっとわからなくなってくる」と、本音をこぼす場面も。

■ファンの前で全7曲をパフォーマンス、1982年発売の楽曲も

そして、ファンへ向けて「今まで継続して続けることができてね、本当にうれしい限りというか。ファンの方の応援があったからこそ、僕らはステージに立てるので、今年も、全国18か所、全力で突っ走りたいなと思います」と宣言しました。

その後のライブでは、約1200人のファンを前に新曲『ナニコレ最高!!!』を披露したほか、2025年発売の『LIFE IS A CARNIVAL』や、1982年発売の『原宿キッス』など全7曲を披露。ステージを所狭しと駆け回り、力強いパフォーマンスを披露しました。