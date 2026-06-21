◆米大リーグ カブス６―８ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・カブス戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、８回の４打席目に最大５点差をひっくり返す値千金の１６号勝ち越し３ランを放って逆転勝ちに貢献した。

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では侍ジャパンで同僚だった鈴木誠也外野手（３１）も「３番・指名打者」でスタメン入りし、直接対決３連戦の２戦目。カブスの先発は２１、２２年にソフトバンクでもプレーした右腕のレイだった。巨人時代の２２年に対戦した際には左前安打、空振り三振の２打数１安打。４年ぶりの対戦となった。

両軍無得点の２回１死走者なしの１打席目は中飛。３点を追う５回無死一塁の２打席目も右飛に倒れた。５点を追う７回１死一塁の３打席目は、右腕・ソーントンと対戦し、初球の９５・５マイル（約１５３・７キロ）シンカーが左手にあたって出塁。続くバーショの６号３ランにつなげた。

８回にはゲレロの適時打などで２点を奪って同点。５―５の１死一、二塁で岡本の４打席目を迎えると、右腕・ウェブの９４・６マイル（約１５２・２キロ）直球を左中間席に運んで試合をひっくり返した。１６号３ランの打球速度は１０７・３マイル（約１７２・７キロ）、打球角度３７度、飛距離３７７フィート（約１１５メートル）だった。日本人選手の１年目の１６本塁打は、２００３年松井秀喜（ヤンキース）に並ぶ４位タイに浮上した。

岡本は１２、１３日（同１３、１４日）の本拠地・ヤンキース戦では、２試合連続本塁打となる１４、１５号を放った。だが、１６〜１８日（同１７〜１９日）の敵地でのレッドソックス３連戦では、吉田正尚外野手（３２）との直接対決だったが、３試合で１安打のみ。１０打数１安打の打率１割で４三振を喫し、前日１９日（同２０日）の敵地・カブス戦でも３打数無安打に終わり、チームも２―１６という大敗を喫した。この日も３打席目までは快音がなかったが、４打席目に出た１０打席ぶりの安打が、６試合ぶりの本塁打となり、チームを逆転勝ちに導いた。これまでの１５本塁打はすべてソロカ２ランで、３ランは初めて。誠也は４打数１安打だった。

▽岡本「最低限ランナーを進められばいいなという風に思っていましたし、うまく捉えられてよかったなと思います。（８回は）本当に粘り強くつながってましたし、ブラディ（ゲレロ）が同点タイムリーを打って、僕はちょっと気楽な場面というか、同点だったので思い切って振っていこうと思った結果がホームランになってよかったなと思います」

◆日本人選手の１年目の本塁打上位

〈１〉２２ 大谷翔平（１８年、エンゼルス）

〈２〉２０ 村上宗隆（２６年、ホワイトソックス）

〈３〉１８ 城島健司（０６年、マリナーズ）

〈４〉１６ 松井秀喜（０３年、ヤンキース）、岡本和真（２６年、ブルージェイズ）

〈６〉１５ 井口資仁（０５年、ホワイトソックス）、吉田正尚（２３年、レッドソックス）

〈８〉１４ 鈴木誠也（２２年、カブス）