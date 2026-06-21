セクシー女優・神宮寺ナオ、『週プレ』グラビアで魅せた艶やかさ限界突破！

『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！

神宮寺ナオが、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！

神宮寺ナオ ©桑島智輝／集英社

【プロフィール】

神宮寺ナオ（じんぐうじ・なお）

1997年2月15日生まれ 神奈川県出身

身長160cm B86 W61 H88

趣味＝BL鑑賞

2017年に発売されたAVデビュー作品で処女喪失。以降、多くの作品に出演し、独自の存在感を放つトップ女優のひとりとして業界を牽引。現在は、「マドンナ」「ムーディーズ」の専属女優として活躍中。

公式X【@nao_jinguji】

公式Instagram【@jinguji_nao_official】

今号の『週プレ』は、スレンダービューティの到達点！小貫莉奈の初表紙＆巻頭グラビアに初DVD映像は42分！ 話題の逸材・矢野ななかの美しい谷間とくびれ、超人気セクシー女優・神宮寺ナオを初撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】神宮寺ナオ写真集「裸の純真」は、価格／2200円（税込）にて、主要電子書店で 6月15日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット&メイキング動画付きで発売!! ※本作はヌード作品になります。

【デジタル限定】神宮寺ナオ写真集「裸の純真」©桑島智輝／集英社

＜特集情報＞

ここがヘンだよ！食品消費税1％「レジ改修」問題の核心ほか、

激闘！森保ジャパン北中米W杯・第2戦「チュニジア撃破」のキーマンは誰だ!?

【現地ルポ】レバノン南部の惨状と“希望の光” などなど・・・

『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！