スウェーデンは大勝発進から一転して1-5大敗…地元紙「単なる敗北ではなく屈辱」「残り試合の希望を見出すのは難しい」

スウェーデンは大勝発進から一転して1-5大敗…地元紙「単なる敗北ではなく屈辱」「残り試合の希望を見出すのは難しい」