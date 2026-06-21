きょう6月21日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、亀梨和也が登場！グループ解散、事務所独立から1年。今だからこそ言える解散当時の真実を明かすほか、40歳を迎えてもなお貫き続けるアイドルとしての生き様について、亀梨をよく知る3人からの証言もまじえて披露する。

◆中島裕翔が知る“アイドル亀梨”の凄さ

アイドルグループでの活躍に加え、俳優としても多くの代表作を残す亀梨。そんな亀梨と約20年前に共演し、プライベートの様子もよく知る人物として中島裕翔がインタビュー出演。“アイドル亀梨”の「真似しようと思ってもできない」というオリジナリティーと、築き上げてきたかっこよさを語る。しかし当時、周囲からは“KAT-TUNの真似をするな”と亀梨たちの美学を否定する声もあがっていたという。さらに中島が明かす、亀梨の意外な一面とは。

◆山下智久が明かすプライベートの“カズヤくん”

テレビドラマ『野ブタ。をプロデュース』でユニットを組んだ山下智久。同学年ながら「雲の上の存在」でライバルではなかったという山下と過ごした日々を回顧。一方、番組のアンケートに答えた山下は、ステージ上の“亀梨和也”と普段の“カズヤくん”との違いについて、アイドルとしてのカリスマ性とプライベートで見せるユーモラスな姿があると語る。盟友の言葉を受け、亀梨は「亀梨をやっている時の方が落ち着く」と、あえて“カッコつける”理由を口にする。

◆鈴木福が憧れる“いつでも亀梨和也”

15年前の共演から、今では亀梨にお下がりの服をもらう仲になった鈴木福は、亀梨の凄さを「いつでも“亀梨和也”でいるところ」と表現する。一方、40歳を迎えても“亀梨和也”という生き方に向き合い続ける亀梨は、すっかり大人になった福に“あること”を教えてもらったそうで…。

◆グループ解散と事務所独立を経た現在の胸中

15歳から過ごしたグループで、相次ぐメンバー脱退や解散を経験した亀梨は、解散から1年以上が経過した今だからこそ言える当時の心境を振り返る。人気絶頂の中続いたグループの変化に対し、個人の仕事のセーブまで考えたという亀梨だったが、結果的には個人とグループの活動を両立。「最後の最後まで、KAT-TUNをKAT-TUNらしく存在させるということが使命でもあった」と、最後までその美学を貫いた。人生をかけて考え出したグループとしての“答え”に、独立した今思うこととは。