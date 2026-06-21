本日6月21日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、放送1000回記念SP！

1995年に放送開始、今夜の放送でついに第1000回に到達。記念の回を飾るべくDASHメンバーが勢ぞろい。メンバー全員で26年目の田植えに大奮闘！それぞれの思い出の初登場シーンと共に、懐かしの映像も一挙プレイバック！

◆「みんながひとつになった」城島茂が最も忘れられない企画とは!?

放送1000回の歴史の中で一番長く続いている企画が、2000年にスタートした「DASH村」。福島県の広大な荒れ地を開拓し、DASHチームにとっての農業の師匠・三瓶明雄さんにイチから教わった米作り。毎年、種をつなぎ続け、26年目の今年もいよいよ、福島県大玉村に田植えの季節がやってきた。

5月下旬、育苗ハウス「DASHドーム」で苗の状態を確認する城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）は、「めっちゃ成長してる！」。種まきから1カ月で苗は大きく丈夫に成長。それもそのはず、26年目の今年は、番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届ける計画「DASH My（米） Dream 2026」を実現させるべく、収穫量アップと一等米を目指し、棟梁・森本が “ある秘策”を施していた。思い通りの結果に上機嫌の森本は「根張りがいいね！根張りがいいよ！」と先輩・松岡昌宏から受け継いだ名言を連発。駆け付けた福島の仲間たちからも「立派な苗だ」とお墨付きが。

さらに放送1000回の記念に、城島がビッグサプライズを用意。DASHメンバーの横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、郄地優吾（SixTONES）に声をかけ、6人そろっての田植えが実現！「ザ！鉄腕！DASH!!」で6人が一堂に会するのは史上初！

ところが…田植え初挑戦の助っ人3人は、専用長靴に履き替えるのに四苦八苦し、いざ田んぼに入ると「（足が）もってかれる！」「危ない！」とコケまくり！一方、森本と藤原は1000回を祝うスペシャル料理を準備するものの想定外の事態に見舞われて…。てんやわんやの大騒ぎの末、大事な26年目の田植え、果たして無事に終わるのか!?

さらに放送1000回を記念し、思い出のDASH名場面を一挙大放出。城島が「みんながひとつになった」という忘れられない企画とは？メンバーの初登場シーンと共に、ソーラーカー・だん吉から巨大雪玉まで、懐かしい映像が続々登場！