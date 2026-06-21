プロ野球パ・リーグは20日、2試合が行われました。

首位西武は初回にカナリオ選手のタイムリーで先制、2点リードで迎えた5回には長谷川信哉選手と古賀悠斗選手がタイムリーを放ち4点を奪いました。先発の隅田知一郎投手は9回を投げ8奪三振無失点の好投。オリックスに完封勝利しました。

ソフトバンクは2点リードの3回に正木智也選手のホームランで1点を追加、5回には近藤健介選手が3ランを放ち点差を広げます。その裏先発のスチュワート・ジュニア投手が3点を失いますが、直後の6回に再び近藤選手が3ランを放ち10点目、日本ハムに勝利しました。

ロッテ対楽天の試合は降雨により中止となりました。

〈20日、パ・リーグ結果〉

◆西武 4-0 オリックス

勝利【西武】隅田知一郎(6勝3敗)

敗戦【オリックス】ペルドモ(1勝3敗)

◆ソフトバンク 10-7 日本ハム勝利【ソフトバンク】津森宥紀(2勝)敗戦【日本ハム】孫易磊(1勝1敗)セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗12S)本塁打【ソフトバンク】正木智也7号、近藤健介14号、15号【日本ハム】吉田賢吾1号、レイエス15号