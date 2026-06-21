◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島(20日、神宮球場)

ヤクルトが広島に6-8で敗戦。雨の影響もあり7回途中で終了となった試合を池山隆寛監督が振り返りました。

先発の松本健吾投手は初回は3者凡退に抑えますが、2回にタイムリーで先制点を奪われます。

チームは3回に増田珠選手のホームランで勝ち越すと、この回の終わりで雨が強くなり試合が一時中断。すると4-1とリードして迎えた5回にホームランと犠牲フライで追いつかれ、その後フォアボールとヒットで2アウト1塁2塁となったところで降板となりました。

松本投手の投球について試合後、池山監督は「2回あった中断で先発のマツケンもなかなか集中力を保つのが厳しかったかもしれないですけど、ランナーを出してからの課題を次の登板までにしっかり修正、工夫が必要かなと思います」とコメント。雨の中の登板について「良かったり悪かったりの経験値の差、マウンドさばきが出たのかなと思います」とコメントしました。

この日2本のホームランを放ったオスナ選手については「これを復調にして、交流戦でのマイナスを少しでも取り返してくれたらと思います」と語りました。