「豊臣兄弟！」（NHK）でトータス松本が演じ、異彩を放つ武将・荒木村重。系図研究者の菊地浩之さんは「村重といえば、謀反を起こして信長に家族や家臣を多数処刑されたことで有名だが、少なくとも3人以上の子が生き延びたようだ」という――。

落合芳幾画「太平記英雄伝三十八 荒木摂津守村重」19世紀（東京都立図書館所蔵）（写真＝PD-Japan0／Wikimedia Commons）

■小国の家臣から成り上がった村重

大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）で、荒木村重（トータス松本）が「ワシも成り上がりじゃ」と喝破するシーンがあった。実際のところ、荒木村重は成り上がり者だ。荒木村重は摂津（現在の兵庫県南東部）の国人領主・池田家の重臣の息子として生まれた。

村重が仕えていた池田勝正は、信長の上洛に反抗するも鎮圧され、和田惟政(これまさ)・伊丹親興とともに「摂津の三守護」の一人となった。しかし、元亀元（1570）年の三好三人衆の画策で池田家は内訌を起こし、池田勝正が出奔。勝正の養弟・池田知正（重成ともいう）が跡を継いだが、池田家は内訌（内輪もめ）で弱体化し、家中を統率する力を失ってしまう。代わって池田家を束ねたのが村重だった。この頃、村重は「池田村重」と名乗っていた。

■“だし”が有名だが、正妻は主家の娘

村重の妻は池田知正の姉妹である。村重が池田姓を名乗っていたのは、池田家の娘を娶って一門待遇を得ていたからだろう。なお、「豊臣兄弟！」では村重夫人の「だし」（山谷花純）が登場しているが、後妻であって池田家とは（おそらく）関係がない。

では、荒木家の系図はどうなっているかといえば、『寛政重修諸家譜』によれば、鎌倉幕府の御家人・波多野義通の末裔を名乗っている。しかし、詳細は不明である。何より、多くの系図は村重の父を荒木義村(よしむら)と記しているが、当時、諱に「義」の字が使えるのは足利将軍家から偏諱を賜った者だけなので、国人領主のそのまた家臣風情(ふぜい)では考えられない。つまり、荒木家の出自ははっきりせず、いつの頃か池田家に仕えていたということしかわからないのだ。

■伊丹親興を滅ぼし、有岡城主に

元亀元年頃、荒木村重は「摂津の三守護」池田家のまとめ役となった。ところが、翌元亀2年にもう一人の和田惟政が討ち死にしてしまう。

そして、元亀4（1573）年に義昭が信長に反旗を翻した時、主の池田知正、伊丹親興をはじめ畿内の諸将が義昭側についた。信長が義昭を討つために上洛。逢坂関（近江と山城国境）で信長を迎えたのは、荒木村重と細川藤孝の二人だけだった。いうまでもなく、これが大出世への途へ繋がった。

義昭追放後、畿内の諸将は没落し、村重は摂津の大部分の一職支配を認められた。天正2（1574）年11月、村重は伊丹親興を攻め滅ぼし、伊丹を有岡と改名して居城とした。

■信長の命で秀吉に立場を奪われ…

翌天正3年7月に播磨の小寺政職(こでらまさもと)の家老・黒田官兵衛孝高(よしたか)（当時は小寺姓）が信長の許を訪れ、播磨攻めの大将を遣わしてくれれば、小寺家がその先鋒となると申し入れた。そこで、天正4（1576）年9月、村重は信長の命により播磨に出兵して国人から人質を取りまとめるなど、播磨の国人領主とのパイプ役を任される（「豊臣兄弟！」では秀吉赴任後の話になっている）。

しかし、天正5（1577）年10月、信長は中国方面の責任者として羽柴秀吉を播磨に派遣。秀吉は黒田官兵衛の居城・播磨姫路城（兵庫県姫路市）に入った。それ以後、村重は秀吉の補佐的な立場を余儀なくされる。「それまで播磨を担当してきた村重の功績を無視するものであり、村重の小寺氏ら播磨国人にたいする与力関係を壊し、信長への取次としての面目を潰すものであった」（『荒木村重』）。

月岡芳年画「本朝智仁英勇鑑 織田上総介信長」明治11年（1878）、（東京都立図書館所蔵）

■ついに信長に対し謀反を起こす

天正6（1578）年10月、安土城の信長の元に荒木村重が離反したとの報告が届いた。信長はその報告を信じず、松井友閑、側近の万見仙千代重元、および村重と婚姻関係のある明智光秀を派遣した。村重はいったん反意を否定したものの、安土城への出仕は拒否した。

結局、村重は信長から離反し、本願寺、毛利家、足利義昭と同盟を結んだ。村重の離反は摂津・播磨の国人領主にも波及し、かれらは次々と毛利家へ寝返った。同年11月、村重は有岡城に籠城。一方、信長は荒木家臣の高山右近、中川清秀を調略して高槻城、茨木城を開城させた。そして、大軍を率いて有岡城を囲んだが、籠城戦は膠着(こうちゃく)状態に陥った。

翌天正7年9月、村重はわずかの供を連れ、有岡城を脱出して支城の尼崎城に移った。尼崎城には毛利家からの援将・桂元将(かつらもとまさ)がおり、毛利家への援軍要請のために赴いたといわれている。ところが、村重なき後の有岡城は戦意を著しく喪失。これに目を付けた瀧川一益が荒木方の足軽大将らを調略して寝返らせ、城内に放火させた。有岡城は天守のみの裸城となり、落城必至の情勢となった。

■信長は荒木一族と家臣を虐殺

同年11月19日に有岡城は開城した。一族の荒木久左衛門（池田城主だった池田知正のこと）が有岡城から尼崎付近に赴き村重と会談、尼崎城と花隈城の開城と引き替えに有岡城の妻子と家臣の助命を嘆願したが、村重は拒否した。信長は荒木一族と家臣、その家族たちを女子どもまで虐殺した。その数は総勢500人を下らないと言われる。

天正8（1580）年7月、信長家臣の池田恒興・元助父子が花隈城を攻め落とした。尼崎城の荒木村重は毛利領内に逃亡し、尼崎城も開城した。摂津の荒木遺領は池田恒興に与えられた。

有岡城（伊丹城）落城を描く『絵本太閤記』3巻（国書刊行会）大正6年（1917）、 国立国会図書館デジタルコレクション

■信長の死後、生き残った村重の子

『寛政重修諸家譜』によれば、村重には二男四女がいたらしい。

村重の嫡男・荒木村次(むらつぐ)（村安。母は北河原三河守の娘という）は明智光秀の長女を妻に迎えており、この婚姻は信長の命によるものらしい。光秀を近畿担当とさせ、摂津の荒木村重、山城の細川藤孝と婚姻を結ばせたようだ。

しかし、父・村重の謀反で、村次夫婦は離縁を余儀なくされた。近年、本能寺の変の動機を、光秀家臣・斎藤利三の姻戚である長宗我部元親の苦境を助けるためという説があるが、光秀は娘婿の実家も助けなかったのに、家臣の姻戚のためにそこまでするかという疑問がある。村次は尼崎落城の折に父とともに逃亡し、本能寺の変後に秀吉に仕えた。そして、賤ヶ岳の合戦に参加して重傷を負い、歩行不能になり、38歳で死去したという。

次男・荒木弥四郎は「太閤（秀吉）につかふ」という。長女は池田勇人某（むろん昭和の総理大臣ではない）の妻となるが、有岡城落城で処刑される。末娘は大奥に入り、徳川秀忠・家光に仕えて「荒木」を名乗った。

筆者作成

■奇想の画家・岩佐又兵衛も落胤か

また、国宝「洛中洛外図屏風」などを描いた奇想の絵師・岩佐又兵衛を村重の落胤(らくいん)とする説は有名である。

荒木村重の落胤と言われる岩佐又兵衛の自画像（MOA美術館所蔵）、江戸時代（写真＝『岩佐又兵衛』新潮日本美術文庫／PD-Japan／Wikimedia Commons）

この他に、細川家に仕えた善兵衛、岸和田で豪農となった源太夫(げんだゆう)などを村重の子とする伝承がある。

そして、当の村重も本能寺の変の後までしぶとく生き延び、堺の町へと移って茶人の道薫(どうくん)と名乗り、秀吉に仕えたという。天正14年（1586年）、村重は52歳でこの世を去った。

■子孫は秀吉や徳川家を頼った

村重の従兄弟・荒木元清は花隈城で1万8000石を領した。有岡城落城後に花隈城も池田恒興に攻められたが、船で逃亡し、毛利家を頼った。本能寺の変後に秀吉に仕えたが、秀次事件に連座して遠流。後に帰京した。馬術に秀で、荒木流馬術を創設した。

元清の四男・荒木元満は父とともに遠流された後、黒田長政（官兵衛の嫡男）に仕えた。大坂の陣で、将軍・秀忠に父譲りの馬術を披露して、元和元（1615）年に1500石に取り立てられ、子孫は旗本に列した。元満の兄・石野治一(はるかず)も同時期に秀忠に仕え、子孫は2200石の旗本に列した。

村重の小姓から秀吉の家臣となった荒木重堅（のち木下備中守）は、村重の一族と考えられるが、『群書系図部集』では村重の叔父とし、『系図纂要』では荒木元清の子に「荒木平太夫」を繋げているが、定かでない。

また、荒木村重と同様に、池田家の重臣から成り上がった中川瀬兵衛清秀は、村重の従兄弟という説があるが、具体的な関係（父方の従兄弟なのか、母方なのか）は不明である。ちなみにキリシタン大名として有名な高山右近重友は、中川清秀の父方の従兄弟である。

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菊地 浩之（きくち・ひろゆき）

経営史学者・系図研究者

1963年北海道生まれ。國學院大學経済学部を卒業後、ソフトウェア会社に入社。勤務の傍ら、論文・著作を発表。専門は企業集団、企業系列の研究。2005〜06年、明治学院大学経済学部非常勤講師を兼務。06年、國學院大學博士（経済学）号を取得。著書に『企業集団の形成と解体』（日本経済評論社）、『日本の地方財閥30家』（平凡社新書）、『最新版 日本の15大財閥』『織田家臣団の系図』『豊臣家臣団の系図』『徳川家臣団の系図』（角川新書）、『三菱グループの研究』（洋泉社歴史新書）など多数。

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（経営史学者・系図研究者 菊地 浩之）