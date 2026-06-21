◆米大リーグ カブス―ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスのジャスティン・ディーン外野手（２９）は、前日１９日（日本時間２０日）の本拠地・カブス戦で、今季メジャー初昇格初安打を放った。途中出場して、７回２死満塁で迎えた昇格後初打席で、右越えに満塁一掃の三塁打を放って、メジャー初安打を記録した。これは、”チャンピオンリングをゲットした後のメジャー初安打”という、野手ではレアな快挙となった。

投手ではあり得るケースだが、ＭＬＢ公式データ「エライアス」によると、野手では２０１６年に公式戦デビューを迎える前年、２０１５年にロイヤルズのワールドシリーズでロースター入りし、世界一となったＡ・モンデシ内野手以来１１年ぶり。ディーンは昨季ドジャースでメジャー初昇格も２打数無安打。ポストシーズンは守備固めとしてベンチ入りし、世界一に貢献した。ワールドシリーズの第６戦では、メジャー初安打を放った相手と同じブルージェイズを相手に、外野フェンス下に挟まったボールを無理に取ろうとせずにボールが挟まったことをアピールして二塁打とした珍プレーも見せた。ドジャースを退団し今季は、開幕は８年目のマイナーで迎えたが、メジャー初安打をつかんだ。

メジャー初安打から一夜明けたディーンは「僕みたいなケースが、過去にもあるんだ！」と驚き、「昨日は家族や友達からたくさんの祝福のメッセージをもらった。マイナーでは課題の打撃に取り組んできたことが、報われてうれしい。いいスタートが切れたと思う」と笑顔で語った。

実のところ、チャンピオンリングは現在発送中だ。ドジャースは開幕戦で所属選手にリングの授与式を行った。開幕をカブスのマイナーで迎えたディーンには、４月の敵地ドジャーズ戦で贈られるプランもあったが、昇格ならず。タイミングを見計らっていたド軍側が先日、カブス傘下３Ａのアイオワに発送したところ、急遽、メジャー昇格が実現、すれ違いとなった。

「今、僕のリングはアイオワにあります。そのうち、ここ（シカゴ）に届くはず」とディーン。ダイヤモンドとサファイアが散りばめられた指輪を付ける瞬間を楽しみにしている。