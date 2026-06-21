日本時間21日午後1時、森保ジャパンはF組第2戦でチュニジアと対戦する。初戦でスウェーデンに1−5で大敗したものの、W杯予選10試合を無敗、しかも無失点で突破。堅守を武器とする難敵だ。そんな敵国の特徴とキーマンをざっくり紹介する。

【もっと読む】『Jリーグタイム』今井美桜さんが明かす「人生観が変わった」0泊3日のカタール大会弾丸観戦

◇ ◇ ◇

チュニジア代表の愛称は「カルタゴの鷹」。

かつて北アフリカ（現チュニジア）で栄えた地中海最大の商業国家「カルタゴ」に舞い降りた獰猛な鷹のように本大会で対戦相手を蹴散らし……と言いたいところだが、W杯でチュニジアは4年前のカタール大会の1試合を除き、いつも「借りてきた手乗り文鳥」のようだった。これまで出場した6回全て1次リーグ敗退。それでもチュニジアサッカーが、燦然と輝いた試合がある。

カタール大会の3試合目に強豪フランス相手に後半13分に先制。そこから持ち前の堅守で大ピンチを何度もはね返し、決勝でアルゼンチンと覇を競ったフランスから、歴史的勝利をもぎ取ったのである。オーストラリアとの勝ち点差で1次リーグ敗退となってしまったが、4年前の快挙を支えた「堅守」は健在。今W杯予選は9勝1分けと無敗で通過し、得点22に対して失点は0。ただの一度もゴールを割られなかった堅牢な守備力を引っ提げ、W杯に乗り込んでくる。

基本は4（DF）-3（MF）-3（FW）システム。中盤「3」の中央を主戦場とするMFエリス・スキリのパフォーマンスが、チュニジアの命運を握るだろう。

ドイツ1部フランクフルトで日本代表FW堂安律と共闘しているスキリは185センチ、82キロの巨躯を持て余すことなく、1試合あたりの走行距離数10キロオーバーの豊富な運動力、的確なボール奪取で相手の攻撃を封じ込めていく。

スキリの背後に控えるのは、フィジカル自慢の強力無比DF陣だ。CBはフランス1部ロリアン所属の190センチ、81キロのモンタサル・タルビ、スイス1部セルベットでプレーする186センチ、77キロのディラン・ブロンの偉丈夫コンビ。空中戦バトルにもめっぽう強い。勝ち点3を奪うには、なかなか手ごわい相手である。

・過去最高 1次リーグ

・前回大会 1次リーグ

・予選成績 アフリカ予選H組1位 9勝1分

■キーマン：ハンニバル・メイブリ

ただ守ってばかりではゴールは生まれない。堅守からカウンターを仕掛けるのに不可欠な選手。

チュニジアには珍しいタイプの司令塔。軽やかな身のこなしから意外性のある動きで相手を翻弄し、決定的な絶妙ラストパスを供給していく。英バーンリー所属。

1トップを務めるのは身長191センチ・体重81キロのFWハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ）。キープ力があってポストプレーも秀逸。メイブリとの連係が脅威になりそうだ。