イラン「ホルムズ海峡再封鎖」宣言　米イラン協議は“21日にも”

イラン軍事当局は20日、イスラエル軍によるレバノン南部への攻撃は停戦合意違反だとしてホルムズ海峡を再び封鎖すると宣言しました。

イラン軍事当局は20日、イスラエル軍がレバノン南部に駐留し攻撃を続けているのは、停戦合意に違反していて、対抗措置としてホルムズ海峡で船舶の通航を許さず再び封鎖すると宣言しました。

さらに当局は「イスラエル軍の侵略が続く場合は、さらなる措置を取る」と警告しています。

これに対しイスラエルメディアは20日、ネタニヤフ首相が軍に対しレバノン南部で攻撃の停止を指示したと報じました。

ただ、イスラエル軍は引き続きレバノン南部に駐留する方針で、事態の打開につながるのかは不明です。

一方、アメリカのバンス副大統領は20日FOXニュースに出演し、ホルムズ海峡は開放されているとの見方を示しました。

米・バンス副大統領：

イランがホルムズ海峡を封鎖している証拠は確認されていない。

また、バンス副大統領やイランのガリバフ国会議長らが20日、戦闘終結に向けた協議のためスイスに向けて出発しました。

アメリカとイランの対面協議は21日にもスイスで行われると伝えられていますが、イラン側は合意の履行を求める方針で進展がみられるのかは不透明です。