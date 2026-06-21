◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第２戦 ドイツ―コートジボワール（２０日、トロント競技場）

１９大会連続２１度目の出場のドイツ（ＦＩＦＡランク１０位）は、３大会ぶり４度目出場のコートジボワール（同３４位）と対戦し、前半を０―１で終えた。

ともに２連勝を目指すコートジボワールとの対戦は２００９年の親善試合（２△２）の一度のみで、Ｗ杯では初対決。前半３０分、右クロスからこぼれ球をＭＦケシエに押し込まれ、先制を許した。同３９分にＦＷハーバーツがネットを揺らしたが、直前にＭＦムシアラにファウルがあったとして得点は認められず。前半を０―１で折り返した。

初戦はキュラソーに７―１で大勝。２得点のＦＷハーバーツを筆頭に、６人で大量７ゴールと攻撃陣が躍動した。第２戦は４０歳ＧＫノイアーが先発し、ドイツ代表歴代３位の２１試合目の出場。０６年のドイツ大会以来となる２連勝に向けて、後半の逆転を狙う。

ドイツは１４年ブラジルＷ杯で４度目の優勝を飾ったが、１８年、２２年と２大会連続で１次リーグ敗退した。直近では、キュラソー戦まで１０連勝中と好調。３大会ぶりの決勝トーナメント進出を目指す。

◇ドイツ １９大会連続２１度目。ＦＩＦＡランク１０位。Ｗ杯は４度優勝。ドイツ出身でバイエルンなどを率いたユリアン・ナーゲルスマン監督（３８）が２３年から指揮。最新テクノロジーを駆使し、高いプレスとハイテンポなサッカーで２大会連続で１次リーグ敗退に沈む名門復活を目指す。主な選手はＧＫ乃依アー、ムシアラ（ともにバイエルン）。欧州予選Ａ組は５勝１分で首位通過。首都ベルリン。人口は８３００万人。