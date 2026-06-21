・「ゴミを減らすためにしていることは？」の結果は…

・1位 詰め替えを買う 38%

・2位 必要な分だけ買う 32%

・3位 野菜を使い切る 12%

・4位 特にしていない 12%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「ゴミを減らすためにしていることは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ゴミを減らすためにしていることは？」