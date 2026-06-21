「ゴミを減らすためにしていることは？」＜回答数13,859票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第567回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ゴミを減らすためにしていることは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ゴミを減らすためにしていることは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
野菜くずを活用！春キャベツと豚バラのトロトロ煮込み
【材料】（2人分）
豚バラ肉(ブロック) 250g
塩コショウ 少々
春キャベツ 1/4個
玉ネギ 1/2個
くず野菜(ニンジンの皮、セロリの葉など) 50~100g
<スープ>
水 300ml
白ワイン 大さじ 2
顆粒スープの素 小さじ 1
ローリエ 1枚
粒マスタード 適量
【下準備】
1、豚バラ肉は塩コショウをもみこんで20分置く。春キャベツ、玉ネギは芯ごと4等分に切る。
豚バラ肉を置く時間は調理時間に含まれません。
【作り方】
1、圧力鍋に、豚バラ肉、くず野菜、かぶるくらいの水を加えて蓋をする。20分加圧する。ボウルにザルを重ねて、取り出した豚バラ肉を洗って6等分に切る。
2、圧力鍋に豚バラ肉、春キャベツ、玉ネギ、＜スープ＞の材料を入れて10分加圧する。
3、器に盛り、粒マスタードを添える。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ゴミを減らすためにしていることは？」さてみなさんの回答は…？
・「ゴミを減らすためにしていることは？」の結果は…
・1位 詰め替えを買う 38%
・2位 必要な分だけ買う 32%
・3位 野菜を使い切る 12%
・4位 特にしていない 12%
※小数点以下四捨五入
13,859票
・2位 必要な分だけ買う 32%
・3位 野菜を使い切る 12%
・4位 特にしていない 12%
※小数点以下四捨五入
13,859票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
野菜くずを活用！春キャベツと豚バラのトロトロ煮込み
【材料】（2人分）
豚バラ肉(ブロック) 250g
塩コショウ 少々
春キャベツ 1/4個
玉ネギ 1/2個
くず野菜(ニンジンの皮、セロリの葉など) 50~100g
<スープ>
水 300ml
白ワイン 大さじ 2
顆粒スープの素 小さじ 1
ローリエ 1枚
粒マスタード 適量
【下準備】
1、豚バラ肉は塩コショウをもみこんで20分置く。春キャベツ、玉ネギは芯ごと4等分に切る。
豚バラ肉を置く時間は調理時間に含まれません。
【作り方】
1、圧力鍋に、豚バラ肉、くず野菜、かぶるくらいの水を加えて蓋をする。20分加圧する。ボウルにザルを重ねて、取り出した豚バラ肉を洗って6等分に切る。
2、圧力鍋に豚バラ肉、春キャベツ、玉ネギ、＜スープ＞の材料を入れて10分加圧する。
3、器に盛り、粒マスタードを添える。
(E・レシピ編集部)