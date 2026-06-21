開催：2026.6.21

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 2 - 10 [レッズ]

MLBの試合が21日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレッズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。

1回裏、3番 ポール・ゴールドシュミット 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-0 CIN

3回表、3番 サル・スチュワート 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 NYY 1-2 CIN

5回表、3番 サル・スチュワート 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでレッズ得点 NYY 1-3 CIN、5番 スペンサー・スティア 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 NYY 1-6 CIN

8回表、3番 サル・スチュワート 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 NYY 1-9 CIN、4番 ダン・マイヤーズ 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 NYY 1-10 CIN

8回裏、6番 ホセ・カバジェロ 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 NYY 2-10 CIN

試合は2対10でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのアンドルー・アボットで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はヤンキースのウィル・ウォーレンで、ここまで7勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 05:38:08 更新