専業主婦から香港に移住、そしてデザインの道へ 「アンテプリマ」ディレクターの異色の経歴
クリエイティブ・ディレクターの荻野いづみ氏が、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
荻野いづみ氏 ＝テレビ朝日提供
キラキラと輝くワイヤーバッグで女性を魅了する「アンテプリマ」のクリエイティブ・ディレクターの荻野氏。20代は専業主婦として過ごし、30代で香港へ移住……ファッションビジネスを経験したあと、初めてデザインの世界へ飛び込んだという異色の経歴を持つ。
日本人女性として初めてミラノ・コレクションに参加するなど華々しい活躍を見せているが、荻野氏のルーツは、祖父が銀座で営んでいた帯屋で、幼い頃から和の美や商人のDNAを受け継いできたという。
スタジオには、職人が一つ一つ手編みで作るという緻密なワイヤーバッグや、可愛らしいパンダの特大バッグも登場。専業主婦から世界的デザイナーへと華麗なる転身を遂げた荻野氏の波瀾万丈な人生と、その素顔に迫る。
荻野いづみ氏 ＝テレビ朝日提供
キラキラと輝くワイヤーバッグで女性を魅了する「アンテプリマ」のクリエイティブ・ディレクターの荻野氏。20代は専業主婦として過ごし、30代で香港へ移住……ファッションビジネスを経験したあと、初めてデザインの世界へ飛び込んだという異色の経歴を持つ。
スタジオには、職人が一つ一つ手編みで作るという緻密なワイヤーバッグや、可愛らしいパンダの特大バッグも登場。専業主婦から世界的デザイナーへと華麗なる転身を遂げた荻野氏の波瀾万丈な人生と、その素顔に迫る。