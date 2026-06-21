「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」（台湾・台中 ７月１１〜１５日）のメンバーを選出する侍ジャパン大学日本代表選考合宿が２０日、神奈川・平塚市内で行われ、大学選手権でチームを５４年ぶりの日本一に導きＭＶＰに輝いた関大・米沢友翔（４年＝金沢）はリーグ戦で名勝負を繰り広げた近大・宮原廉（４年＝崇徳）、立命大・有馬伽久（４年＝愛工大名電）との共闘を誓った。

この日は関西勢８選手が同じ新幹線で移動。米沢は「みんなで一緒に来たので、和みました」と笑顔を見せた。日本一に輝いてから帰阪後、再び発熱し体調を崩したが「この日のために調整したので大丈夫です。自信のある真っすぐをしっかり投げ込みたい」と意気込んだ。

宮原と有馬は米沢を祝福しながらも、闘志を燃やす。「うれしいけれど、少し悔しい。秋にリベンジしたい思いはあります」と宮原。有馬も「関西学生のレベルの高さを示してくれたけれど、同時に悔しい思いも。そこをエネルギーにして頑張ってきた」と語った。２１日は宮原と有馬が紅白戦に登板予定。２２日は米沢が登板する。関西学生トリオでアピールして侍ジャパン入りを目指す。（高柳 義人）