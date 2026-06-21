『クローズZERO』『ROOKIES』などの人気作品で唯一無二の存在感を放っていた俳優・遠藤要（42）。2017年の「違法カジノ問題」を皮切りに、度重なる不祥事によって俳優活動は事実上の休止となった。現在は、TikTokで配信者として活動中だ。

【写真を見る】現在42歳の遠藤要。違法賭博、6400万円の借金…度重なる不祥事について当時の心境を告白

遠藤が紆余曲折の人生を語るなかで、2019年に離婚してから離れ離れに暮らす家族への想いが見えてきた──。【全3回中の第3回。第1回から読む】

2018年に所属事務所を契約解除になってから、表舞台に復帰するチャンスはなかなか訪れなかった。俳優に戻りたいという思いから、しがみつくように東京で暮らし続けていたが、日に日に心はすり減っていくばかり。そんななか、『クローズZERO』時代からの盟友・高岡蒼佑さん（44）からの提案で、東京を離れる決意を固める。

「あの頃の自分に、東京は合ってなかったのかもしれないです。フランクな性格なのもあって色んな人とすぐ仲良くなるし、誰でも信用しちゃうタイプなんですけど、中には悪い先輩もいますし。欲望だらけなんでね。

環境って大事だなって思いますよ。相手が悪い人かどうかなんて、正直わからない。だから周りの芸能人が騙されるのもいっぱい見てきました。今はある程度、見極めながら人付き合いしていますけどね」（遠藤、以下同）

そして遠藤は、徳島県に移住。自身でバーを経営する生活を始めた。

「徳島はほんと住みやすかったですね。経営していたバーは、おかげさまでそこそこ流行って。そこでも、従業員に売上金を抜かれたり、ヤンチャな客が店で大暴れしたり、それなりのトラブルはありましたが……。ともかく、ある程度軌道に乗ってからは、地元の人に店長を任せて、時々、東京に戻って別のお仕事をすることもありました。

そんなある時、俳優復帰のお話をもらいました。映画監督さんから直々に脚本までもらって、『この役をやってほしい』と。『ちょっと脇（役）にはなっちゃうけど、どうしても遠藤くんに出てほしいんだ』。そんなありがたい話ないですよ。一生懸命やらせてもらいます、と返事をしました」

「あ、もう俳優業は無理なんだ」

しかし、復帰作の話は頓挫してしまう。格闘家デビューから数か月後、2023年夏のことだった。

「台本をいただいて役作りを進めていたところ、撮影の1週間前になって突然『ごめんね、遠藤くん。あの話なくなりました』と。理由を聞いたら、『スポンサーがNGを出した』ということでした。1回きりならまだしも、同じようにポシャった仕事が2、3件あって、さすがに心が折れました。あ、もう俳優業は無理なんだと。何をしても戻れないんだと、1回諦めるんですよ」

それでも、俳優への執着が完全に消えることはなかった。

「お芝居がしたいって気持ちは、やっぱり消えないんですよね。夢を諦めきれないし、絶対に復活したい。心が折れた数か月後にはもう前向きな気持ちに変わっていました。

そんな時に始めたのがTikTokでした。何もしなければ、知名度はどんどん無くなっていくし、忘れていかれる世界で、しっかりSNSをやっといた方がいいという助言をもらって、2023年の秋ごろに配信業を始めました」

亡き母へ感謝を伝える「600km徒歩旅」

遠藤の配信テーマは"魅せる"こと。俳優業で培ったエンタメ精神を武器に、視聴者を楽しませるための企画を次々に立ちあげた。いま最も力を入れているのは、題して「要ハウス」。TikTokの若手配信者とルームシェアをしながら切磋琢磨する様を、生のドキュメンタリーとして視聴者に届けている。

また、5月からは「600km徒歩旅」という長期企画がスタート。遠藤が17歳の時に亡くなった母親の墓がある岩手県一関市から東京の自宅まで、徒歩で帰宅するという旅企画だ。その背景には、家族への想いがあった。

「10年ぐらい母の墓参りに行けていなかったんですよね。去年の夏に、ほんと久々に墓参りをしたんですけど、やっぱりこの10年間いろいろなことがありましたから『次の命日にまた来るよ』って母の墓前で約束したんです。5月12日が母の命日で。約束通り、岩手県にある母のお墓まで行って手を合わせて、そこで色んな報告をしてきました。

その帰り道を、ずっと徒歩で旅をしながら配信しているんです。まだまだ東北旅が続くので先は長いし、ホテルを探すだけでも大変で、足も動かないし……。すでにどうしようって感じですが（笑）」

家族といえば、遠藤は2019年に約5年間連れ添った妻と離婚している。2015年には第一子となる息子が誕生していたが、子どもとの関係性は今どうなのだろうか。

「10年近く会えてないんですよ。連絡は取れるんですけど、元嫁さんとも相談して会わないことにしているんです。息子がね、僕と会うと暴れちゃうんですよ。寂しいとか、環境の変化とか、あるんだと思うんです。だから、子供の意思で『ちゃんと会いたい』ってなるまでは、我慢しましょうと。

そりゃ、自分は会いたい。忘れたことなんてないし、1か月に1回は絶対会いたい、って思っていますけど、でもやっぱ大人のエゴになっちゃうから。元嫁さんとちゃんと会話をして、養育費だったりプレゼントだったり、そういうのはしっかりやっていくよ、って状態ですね。今は」

俳優業復帰という夢への原動力には、息子に「カッコいい背中を見せていたい」という思いが根底にあるという。そして今年3月、遠藤はついに、アーティスト「WARSAN（ワーサン）」の楽曲MVで7年ぶりの俳優復帰を果たした。撮影時間は2時間ほどだったというが「本当に楽しくて、時間が足りなかった。もっとやりたい」と興奮冷めやらぬ様子で語った。

「元嫁さんと離婚したのは、結局僕についていけないと思ったからみたいですけど。たくさん大失敗をしましたし、迷惑もかけた。でもこんな僕ですけど、報道されたから自分らしく生きていられるところもある。欲に溺れやすいので、あの時（※2017年の『FRIDAY』による闇カジノ報道）問題になってなかったら今でも続けていたと思うんです。

（──複雑な思いや紆余曲折を経て、演技は変わった？）どうだろう。こればっかりは、やってみないとわかんないです。深みが出てるのか、はたまたブランクが空いて下手になっているのか。ただ、必要とされれば全力でやりますよ。今の日本映画に通用するか分からないですけど、本気で挑みたいですね」

「もう一度、芝居を人生に」。その夢を叶えるため、遠藤はがむしゃらに人生を突き進む。

（了。第1回から読む）