６月２１日は「父の日」。アスリートにとっても、その背中の大きさや、感謝の思いを再確認する日です。巨人の船迫大雅投手（２９）がそれぞれ父親との思い出や、影響を受けてきた言葉を振り返りました。

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僕にとっての父（裕さん、６１＝運送業）は本当に大きな存在です。これまで本当に厳しかったけど、とても愛のある育て方をしてくれた父だと思います。

昔はエースじゃないと試合を見に来ないぐらい厳しかったんです。結果を残しても残し続けても、あまり褒めることはしない。常に「上を目指せ」と言われてきた。ただ、そんな父でもプロに入った時と新人王を取った時は褒めてくれました。プロに入ったときに一緒に喜びを分かち合えたことは、本当にうれしかったです。小学校の時は単身赴任だったので、毎日ではなかったけど、家に帰ってきたらキャッチボールに必ず付き合ってくれたことが思い出です。プロ入り後の今でも僕が実家に帰ってくるたびキャッチボールは絶対しています。

僕とお父さんが似ているなって思うのはせっかちなところ（笑）。あとはご飯屋さんに行ったら食べきれない量の注文をしてしまうところは似てるなって思います（笑）。お父さんにはいつも応援してくれてありがとうと伝えたいです！