◆米大リーグ カブス―ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・カブス戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、５―５で同点の８回１死一、二塁の４打席目に、１３日（同１４日）の本拠地・ヤンキース戦以来６試合ぶりの本塁打となる１６号勝ち越し３ランを放った。

３打席目までは中飛、右飛、死球で９打席連続安打なしだった岡本。ブルージェイズは６回まで０―５とリードを許したが、７回にバーショの３ランで２点差に迫り、８回にゲレロの適時打などで追いつき、５―５の１死一、二塁で岡本の４打席目を迎えると、右腕・ウェブの９４・６マイル（約１５２・２キロ）直球を左中間席に運んで試合をひっくり返した。打球速度は１０７・３マイル（約１７２・７キロ）、打球角度３７度、飛距離３７７フィート（約１１５メートル）だった。

メジャー１年目の１６発は０３年松井秀喜（ヤンキース）に並び、日本人１年目では４位タイに浮上。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で同僚で「３番・指名打者」でスタメン出場した鈴木誠也外野手（３１）との直接対決でのアーチにもなった。

岡本は１２日（同１３日）の本拠地・ヤンキース戦では、初回２死二塁の１打席目に先発左腕・ウェザーズの低めのスライダーをすくい上げ、飛距離４２３フィート（約１２９メートル）の特大弾を左翼ポール際に運び、９試合ぶりのアーチで１４号２ラン。本拠地・ロジャーズセンターの最上階にあたる通称「５００レベル」に到達する特大弾だった。翌１３日（同１４日）の同カードでは、リーグ防御率トップだったシュリトラーから１５号ソロ。内角高め９８・４マイル（同じ左翼ポール際に打球角度２１度の低い弾丸ライナーで２戦連発の１５号を左翼ポール際へ突き刺した。

だが、１６〜１８日（同１７〜１９日）の敵地でのレッドソックス３連戦では、吉田正尚外野手（３２）との直接対決だったが、３試合で１安打のみ。１０打数１安打の打率１割で４三振を喫し、前日１９日（同２０日）の敵地・カブス戦でも３打数無安打に終わり、チームも２―１６という大敗を喫した。重苦しい空気を吹き飛ばすような一発を放って見せた。

日本人選手の１年目の１６本塁打は、２００３年松井秀喜（ヤンキース）に並ぶ４位タイに浮上。チームの７７試合目での１６本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、３３・７発ペース。２０１８年に大谷翔平（エンゼルス）が放った日本人１年目最多の２２本塁打を軽々上回るだけでなく、日本人右打者の最多本塁打３２本（２５年・鈴木誠也＝カブス）をも上回るペースで量産している。

◆日本人選手の１年目の本塁打上位

〈１〉２２ 大谷翔平（１８年、エンゼルス）

〈２〉２０ 村上宗隆（２６年、ホワイトソックス）

〈３〉１８ 城島健司（０６年、マリナーズ）

〈４〉１６ 松井秀喜（０３年、ヤンキース）、岡本和真（２６年、ブルージェイズ）

〈６〉１５ 井口資仁（０５年、ホワイトソックス）、吉田正尚（２３年、レッドソックス）

〈８〉１４ 鈴木誠也（２２年、カブス）