『ザ！鉄腕！DASH!!』放送1000回達成 26年目の田植えにDASHメンバー勢ぞろい
1995年の放送開始以来、“人と自然”をテーマに、手作りの感動と夢への挑戦を続けてきた日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）が、きょう21日放送回で第1000回を迎える。
【番組カット】26年目！米作りに励むDASHメンバー
放送1000回の歴史の中で一番長く続いている企画が、2000年にスタートした「DASH村」。福島県の広大な荒れ地を開拓し、DASHチームにとっての農業の師匠・三瓶明雄さんにイチから米作りを教わった。毎年、種をつなぎ続け、26年目の今年もいよいよ、福島・大玉村に田植えの季節がやってきた。
5月下旬、育苗ハウス“DASHドーム”で苗の状態を確認する城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）は、「めっちゃ成長してる！」と大興奮。種まきから1ヶ月で苗は大きく丈夫に成長していた。26年目の今年は、番組を応援してくれる視聴者にも新米を届ける計画「DASH My（米）Dream 2026」を実現させるべく、収穫量アップと一等米を目指し、棟梁・森本が“ある秘策”を施していた。思い通りの結果に上機嫌の森本は「根張りがいいね！根張りがいいよ！」と先輩・松岡昌宏から受け継いだ名言を連発。駆けつけた福島の仲間たちからも「立派な苗だ」とお墨付きがつく。
さらに、放送1000回の記念に、城島がビッグサプライズを用意。DASHメンバーの横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）に声をかけ、6人そろっての田植えが実現した。「鉄腕DASH」で6人が一堂に会するのは史上初となる。
しかし、田植え初挑戦の助っ人3人は、専用長靴に履き替えるのに四苦八苦し、田んぼに入ると「（足が）もってかれる！」「危ない！」とコケまくり。一方、森本と藤原は1000回を祝うスペシャル料理を準備するものの、想定外の事態に見舞われる。てんやわんやの大騒ぎの末、大事な26年目の田植え、果たして無事に終わるのか。
さらに、放送1000回を記念し、思い出の名場面を一挙大放出。城島が「みんながひとつになった」という忘れられない企画とは。メンバーの初登場シーンとともに、だん吉から巨大雪玉まで、懐かしい映像が続々登場する。
【番組カット】26年目！米作りに励むDASHメンバー
放送1000回の歴史の中で一番長く続いている企画が、2000年にスタートした「DASH村」。福島県の広大な荒れ地を開拓し、DASHチームにとっての農業の師匠・三瓶明雄さんにイチから米作りを教わった。毎年、種をつなぎ続け、26年目の今年もいよいよ、福島・大玉村に田植えの季節がやってきた。
さらに、放送1000回の記念に、城島がビッグサプライズを用意。DASHメンバーの横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）に声をかけ、6人そろっての田植えが実現した。「鉄腕DASH」で6人が一堂に会するのは史上初となる。
しかし、田植え初挑戦の助っ人3人は、専用長靴に履き替えるのに四苦八苦し、田んぼに入ると「（足が）もってかれる！」「危ない！」とコケまくり。一方、森本と藤原は1000回を祝うスペシャル料理を準備するものの、想定外の事態に見舞われる。てんやわんやの大騒ぎの末、大事な26年目の田植え、果たして無事に終わるのか。
さらに、放送1000回を記念し、思い出の名場面を一挙大放出。城島が「みんながひとつになった」という忘れられない企画とは。メンバーの初登場シーンとともに、だん吉から巨大雪玉まで、懐かしい映像が続々登場する。