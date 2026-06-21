久保田利伸、紱永英明、鈴木雅之、小田和正、岡村靖幸。彼らは今年、ソロとしてデビュー40周年を迎える男性アーティストだ。それぞれ独自の音楽性を極めながら、今も第一線で活躍し続けている。本稿では、彼らのデビュー曲、そして最新の活動を紹介しながら、シーンにおける存在感について改めて考えてみたい。

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■久保田利伸

久保田利伸はYAMAHA主催のコンテストでボーカリストとして評価された後、デビュー前からソングライターとして多くのアーティストに楽曲を提供。その後、1986年6月21日に『失意のダウンタウン』でメジャーデビューを果たし、その卓越した歌唱力とリズム感によって音楽シーンに新風を吹き込んだ。また、「Missing」や「LA・LA・LA LOVE SONG」などの大ヒット曲を通して、J-POPとR&B、ソウルミュージックを結びつけた象徴的な存在である。

昨年からデビュー40周年を記念したホールツアー『40th Anniversary Tour 2025-26“Big up!”』を行い、春にはアリーナツアー『40th Anniversary Arena Tour 2026「Big up! “Supreme”」』も開催。3月11日にはベストアルバム『THE BADDEST ～Son of R&B～』をリリース。久保田の選曲によるこだわりのR&Bナンバーを集め、自身の表現者としてのコアを提示した。ビッグヒットを持つアーティストだが、今なお音楽そのものを主役に据えて、実直な活動を続けている。

■徳永英明

1986年1月21日、シングル『Rainy Blue』とアルバム『Girl』の同時リリースでメジャーデビューしたのは紱永英明は、数多くのオーディションを経て、24歳でデビューを果たした。当時からその唯一無二の透き通った歌声の魅力を存分に発揮し、「輝きながら…」や「壊れかけのRadio」といったバラードソングを次々とヒットさせ、音楽シーンを駆け上がった。

彼の活動における重要な節目は、2005年から始動したカバーアルバム『VOCALIST』シリーズだろう。自身の歌声と向き合い、多くの名曲を歌い継ぐこのプロジェクトは幅広い世代に彼の歌声を印象づけた。今年1月には11年ぶりとなるカバーアルバム『COVERS』をリリース。現在は全国ツアー『Hideaki Tokunaga 40th Anniversary Concert Tour 2026 COVERS & BEST』を開催中だ。自作曲に留まらず、音楽そのものを追求する姿勢はシンガーの在り方を更新したと言えるだろう。

■鈴木雅之

1980年にシャネルズとして『ランナウェイ』でデビューし、1986年2月26日にソロデビューした鈴木雅之。ドゥーワップやブラックミュージックを基調とした洗練された歌唱はソロとしても健在。ソロ1stシングル『ガラス越しに消えた夏』のようなニューミュージック調の楽曲をはじめ、「違う、そうじゃない」やラッツ&スターの楽曲である「め組のひと」といったインパクトある楽曲でもその確かなボーカルを響かせて活動を重ねてきた。

グループデビュー45周年、ソロデビュー40周年を迎えた2025年から2026年にかけてはベストアルバム『All Time Doo Wop!!』やデュエットベスト『MARTINI DUET DELUXE』をリリースし、そのキャリアを総括。2026年は、70歳とソロ40周年を祝うツアー『masayuki suzuki taste of martini tour 2026 Step123 season2 “70 / 40th anniversary“』を展開。今なお若手アーティストとのコラボレーションも積極的に行い、絶えずファン層を広げながら第一線を走り続けている。

■小田和正

小田和正はオフコースとして1970年にデビューし、1986年11月1日にシングル『1985』でソロ活動を始動。1989年のオフコース解散後はソロとして精力的に活動し、「ラブ・ストーリーは突然に」「たしかなこと」といったヒットソングを生み出し、オフコース楽曲のセルフカバーである「言葉にできない」や「さよなら」も長きにわたり国民に定着してきた。フォークロックを下地とした耳馴染みのいい楽曲と、伸びやかで温かな歌声は根強く支持されている。

2024年11月にはベストアルバム『自己ベスト-3』をリリースし、2025年のツアー『明治安田Presents 「KAZUMASA ODA TOUR2025 みんなで自己ベスト!!」』では77～78歳での全国アリーナツアー完走という自身の“史上最年長記録”を更新するなど、前人未到の領域に達している。フレッシュな感性を絶やすことなく、風のように我々の生活に寄り添う彼の音楽は、いつの時代も普遍的なものであり続けるだろう。

■岡村靖幸

岡村靖幸は1986年12月1日、シングル『Out of Blue』でデビュー。10代からソングライターとして楽曲提供（鈴木雅之にも提供歴がある）で活躍していた岡村は、日本武道館で開催されたイベントでデビューライブを行うなど規格外の新人として扱われた。「Out of Blue」はクールなファンクナンバーだが、次第にそのエロティックかつ瑞々しい衝動を剥き出しにして強烈な楽曲を多く創出し、カリスマ的存在として愛されている。

近年はコラボや、DAOKO、アイナ·ジ·エンドらの楽曲プロデュースを行い、SUPER EIGHT、生田斗真、中島健人といった男性アイドルとのコラボでも抜群の相性を発揮し続けている。一度聴いたら忘れられない歌声と、キレキレのダンスパフォーマンスは60歳の今も健在。夏には恒例の全国ツアーも開催。また、MVのリマスター版をYouTubeで公開する試みなど、デビュー40周年を迎える年末に向けてさらに勢いを強めている。

40年前と言えば、まだ時代は昭和。携帯電話のサービスすら生まれていなかった。そんな時代から鮮烈に輝いていた彼らが今なお現役で、それぞれの場所で慕われ続けているという奇跡は計り知れない。アニバーサリーイヤーだからこそ、歴史を辿るようにして彼らの40年に思いを馳せてみるのもいいかもしれない。

（文＝月の人）