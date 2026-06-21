俳優の本木雅弘（60）が20日に放送されたTBS「世界くらべてみたら」（後6・51）に出演。人気女優の印象について振り返った。

番組では、これまでMCの上白石萌音が海外で仕事があるたびに“便乗”してロケを敢行してきた。今回は“便乗”したのは第79回カンヌ国際映画祭。ただ、“便乗”した相手は上白石ではなく、映画「黒牢城」に出演した俳優の本木雅弘、菅田将暉、「Snow Man」の宮舘涼太の3人だった。

3人が挑戦したのは、昔話になぞらえ、現地の人々と物々交換を繰り返して豪華な視聴者プレゼントを目指す「わらしべ長者inカンヌ」。移動の車内で番組スタッフが「萌音ちゃんの本木さんから見て、どんな印象をお持ちで?」と聞いた。

これに対し、本木は「いやーもう、あんな賢さと可愛らしさを兼ね備えた…ねぇ?」と明かすと、菅田も「うん」とうなずいて同意。さらに「すごい勘がいい」と絶賛した。

また「空き時間には常に本を読んで。ものすごい落ち着いた感じ」と伝えた。そして、菅田から上白石が「酒豪で気骨ある感じ」と伝えられると「しっかりしてる感はあるね。もう10年もすれば肝っ玉母さんとかできるかもしれないですね」と語った。

2人の止まらない絶賛コメントにVTRを見守っていたスタジオの上白石は「うれしい!録画しよ」と感激していた。