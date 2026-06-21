日本代表は１９日（日本時間２０日）、メキシコ・モンテレイで、チュニジア戦（２０日＝同２１日）に向けた前日練習を行った。

＊ ＊ ＊

ＦＷ小川が、左膝負傷でチュニジア戦を欠場するＭＦ久保建英（２５）の思いも背負って戦うと誓った。攻撃の中心を担ってきたアタッカーの不在に「彼の思いは強いものがあって、ここに来られなくて悔しい思いがあるのは選手が一番わかっている。彼のために、という思いも持ちながらプレーしたい」と意気込んだ。

自身も同じ「Ｗ杯」期間中に負傷する悔しさを経験している。エースとして臨んだ１７年Ｕ―２０Ｗ杯では、１次リーグ第２戦ウルグアイ戦で左膝前十字じん帯断裂と左膝半月板損傷の重傷でチームを離脱した。失意に沈んだが、負傷直後の第３戦のイタリア戦ではＭＦ堂安が得点後に小川のユニホームを掲げてエールを送るなど、仲間からのパワーも受け取った。それだけに「そういった思いを今回はこっちが持って戦いたい」と決意。初戦のオランダ戦でＭＦ鎌田の同点弾をアシストし、乗っている男が、仲間のためにも勝利をつかみ取る。（後藤 亮太）