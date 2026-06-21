【ヒューストン（米国）２１日＝岡島智哉】◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）

森保ジャパンの「裏カード」として行われた一戦は、オランダが５―１で圧勝し、勝ち点を４に伸ばした。第１戦でチュニジアを５―１で下すなど好調に見えたスウェーデンだったが、今度は同じスコアでの大敗。得失点のプラス分も全てはき出してしまった。

＊ ＊ ＊

スウェーデンのポッター監督は潔かった。「オランダは本当にいいプレーだった。おめでとうと言いたい。勝利に値するプレーだった」と語り、笑顔も交えながらオランダの勝利を祝福。「失望もある。だが学びもあった。改善できる点は多くあったし、そのような学びを得られたことは、収穫だったと言えるだろう」と語った。

大量失点についても「このレベルのサッカーでは、質の高い選手が相手だと、追いかける展開ではどうしても守備が手薄になり、もろくなってしまう」と語り、質問者の「１―５ほどの差はなかったのでは？」という発言を支持。「ただ、受け入れる必要はある。気持ちのいいものではないが、全て簡単に進むわけがない。少しの自信が足りなかっただけだ。やり直せる」と力を込めた。

勝ち点３のまま、次節は日本との対戦となる。指揮官は「日本のオランダとの試合はもちろん見ました。あの試合を見ましたか？非常にレベルの高い相手だ。あの試合の両チームは、本当に素晴らしいチームだった」と称賛。「このグループは難しい組です。次のトレーニングや試合に集中して、勝利を目指してやっていくだけです」と気持ちを切り替えた。

前半の決定機はスウェーデン側に多かったものの、一瞬の隙を突かれる形で５分、１７分に失点。いずれもオランダのサイド攻撃に屈する形で２点を与えた。

巻き返しを期した後半だったが、開始２分で失点しては勢いが出せない。続く９分にも失点し、試合が事実上、決してしまった。