◇セ・リーグ 巨人1―0中日（2026年6月20日 東京D）

偉大なレジェンドに続いた。巨人・浅野翔吾外野手（21）が20日の中日戦で、昇格即先発起用に先制の決勝弾で応えた。2軍降格を経て「8番・左翼」で25日ぶりの出場。3回の左越えソロで両軍通じて唯一の得点を叩き出し、1日で阪神と並ぶ首位再浮上に貢献した。開幕から4試合11打席目で待望の今季1号。高卒1年目から4年連続本塁打は松井秀喜以来、球団4人目に名を連ねた。

グラブに刻んだ刺しゅうは「獅子奮迅」。大切にする言葉通り、浅野が躍動した。待望の今季1号が値千金の決勝弾だ。

「結果を残したいと思っていたので集中した。力感なくしっかり芯に当たった打球が打てたので良かった」

悔しさが原動力だった。5月23日に今季初昇格し、3戦連続の先発出場で10打数1安打。結果を残せず、わずか1週間ほどで2軍に戻った。「だいぶん悔しかった」と受け止め、下を向かなかった。2軍では全体練習前の早朝に加え、試合後も約1時間の居残りで振り込み。状態の良さを買われ、再び1軍の舞台に呼び戻された。

コンディション不良を抱えるキャベッジの代役で即スタメン出場。今度はチャンスを生かした。3回先頭で回ってきた最初の打席。悔しさをぶつけるように37歳大野の内角カットボールを左翼席へ叩き込んだ。2軍遠征先の静岡から移動して合流するドタバタで心の準備が整わなかった前回昇格時とは違う。前日はジャイアンツタウンで出場。「昨日に連絡をもらって、スタメンだった時のことを考えていた」と準備する余裕があったことも奏功した。

球団で高卒1年目から4年連続本塁打は、同じドラフト1位で入団した松井秀喜以来。もちろん、本数は大きく違う。高松商（香川）で甲子園を沸かせた男も今年11月で22歳。「もう高卒4年目で、結果を残さないといけない。来年に同い年の大学生も入ってくるので、段階は一つ上にいないといけない」。身長1メートル72でもロマンあふれる22年ドラフト1位。殊勲の一撃で再び歩み始めた。（田中 健人）

≪1年目から4年連続本塁打≫浅野（巨）が今季1号を放ち、1年目から4年連続本塁打。高卒1年目から4年以上連続本塁打は18〜25年村上（ヤ＝8年）以来。2リーグ制後の巨人では59〜80年王（22年）、66〜74年堀内（9年）、93〜02年松井（10年）に次ぎ4人目だ。また、浅野は現在21歳6カ月。チームで同年齢以下の1―0決勝弾は61年9月10日阪神戦で王（21歳3カ月）が打って以来65年ぶりとなった。