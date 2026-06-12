◇W杯北中米大会1次リーグF組 オランダ5―1スウェーデン（2026年6月20日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第2戦は20日（日本時間21日）に行われ、日本と同じF組のオランダ（FIFAランク8位）がスウェーデン（FIFAランク34位）に5―1と大勝。今大会初勝利を飾り暫定首位に浮上。2得点1アシストと活躍したFWコディ・ハクポ（リバプール）の2点目が記念すべき今大会通算100点目となった。

引き分けた日本戦に続き2試合連続の先発出場となったFWハクポ（リバプール）は開始5分で先制ゴールをアシスト。後半には2ゴールを決めるなど2得点1アシストの活躍で勝利に貢献した。

FIFAは3―0の後半9分、FWハクポが決めたゴールが今大会通算100点目となったと公式Xで伝えた。今大会は33試合目のスピード到達となった。

さらにFWブロビー（サンダーランド）の2点目がオランダ代表がW杯で決めた通算100点目というメモリアル弾に。2大会連続12回目の出場でブラジル、ドイツ、アルゼンチン、フランス、イタリア、スペイン、イングランドに続く8カ国目の大台到達を果たした。